ВВП держится за обработку, финансы и домохозяйства

Первая официальная оценка Росстатом роста ВВП в первом же квартале 2025 года — 1,4% год к году — подтверждает: локальный пик экономика РФ прошла в четвертом квартале 2024 года, с учетом сезонности перейдя к замедлению роста (см. график). Впрочем, как отмечают в Росстате, «при поступлении новых данных… динамика может быть уточнена», а как свидетельствуют оценки Минэкономики и других наблюдателей, в январе—мае 2025 года она скорее стабилизировалась на достигнутом в конце 2024 года уровне (см. “Ъ” от 18 июля).

Со стороны производства ВВП в первом квартале картина изменилась не сильно. Двузначными темпами в физическом годовом выражении росла добавленная стоимость в производстве прочих транспортных средств и оборудования (на 35,8%), готовых металлических изделий (18,2%), компьютеров, электроники и оптики (12,7%) и в ремонте и монтаже машин и оборудования (10,2%). Схоже рос показатель в финансах и страховании (17,5%). Заметнее всего для экономики снижался же выпуск в добыче — на 4%, в электроэнергетике — на 3,8% и в прочих услугах — на 2,5%.

Хотя оценок ВВП по потреблению за первый квартал пока нет, оценки позволяют по-прежнему фиксировать заметный вклад в динамику потребительского спроса. По расчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), вклад розницы в годовой прирост экономической активности был сопоставим со вкладом промышленности (кварталом ранее расходы на конечное потребление домохозяйств обеспечили половину прироста ВВП). «Похоже, сформировалась "экономика стагнации"; в структуре ВВП по доходам наметилось выраженное вытеснение заработной платой валовой прибыли (инвестиционного ресурса),— фиксируют в ЦМАКП.— Отсутствуют сколько-нибудь выраженные "драйверы роста": модель, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, больше не работает».

В Минэкономики по результатам апреля заключали: суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг населению вырос на 2,3% в годовом выражении после 2% в марте, а за четыре месяца 2025 года потребление выросло на 2,7%. По данным Сбериндекса, реальный годовой рост недельных потребительских расходов — уже на уровне 1% — продолжался и в первую неделю июня. Индекс потребительской уверенности Росстата, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во втором квартале 2025 года вырос до минус 8% с минус 11% и минус 9% в четвертом квартале 2024 года.

Артем Чугунов