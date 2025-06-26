Промышленность вошла в рост

По данным Росстата, в мае темпы роста промышленного производства в РФ в годовом выражении ускорились до 1,8% после 1,5% в апреле. Расширение выпуска продукции по итогам всех пяти месяцев года составило 1,3% при годовом прогнозе Минэкономики в 2,6%. Однако это ускорение сконцентрировано в ограниченном числе отраслей, а данные о ценах в промышленности и конъюнктурные опросы предприятий продолжают указывать на общее сжатие спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Объем выпуска продукции в добывающем секторе РФ в мае снизился на 1,1% в годовом выражении после сокращения на 1% в апреле. По итогам всех пяти месяцев года спад составил 2,7%. Обрабатывающие производства, напротив, в мае ускорили темпы роста объема выпуска — до 4% с 3% в апреле. За пять месяцев рост в этом секторе составил 4,2%.

Хотя май традиционно является сложным месяцем для точной оценки динамики выпуска в промышленности с учетом сезонности и календарности, в минувшем месяце, устранив эти факторы, Росстат обнаружил заметное ускорение общих темпов промышленного производства — 2,6% к апрелю после 1% в апреле к марту 2025 года. В годовом сравнении в мае темпы роста промышленного производства ускорились до 1,8% с 1,5% в апреле, в январе—мае — 1,3% при годовом прогнозе Минэкономики в 2,6%.

Ускорение темпов роста промышленности с учетом названных факторов фиксируют и аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) — с апрельских 0,9% до 1,7% в мае. Владимир Сальников из ЦМАКП поясняет, что, по оценке центра, определяют положительную динамику мая отрасли, близкие к оборонке, а также цветная металлургия (из-за роста поставок на экспорт) и немного — добывающий сектор. «За пределами этих отраслей роста нет, и прогнозировать устойчивость текущего роста выпуска сложно»,— отмечает эксперт.

Близко к Росстату оценили динамику промпроизводства (с учетом сезонности и календарности) аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Они наблюдают заметное ускорение показателя в мае — до 2,8% — относительно апреля. При этом, по их данным, обработка выросла сразу на 5,5%, а добыча осталась слабой — снизилась на 0,5%. В обработке выпуск прочего транспорта (плюс 42% с учетом сезонности) и готовых металлических изделий (плюс 14%) резко ускорился, компенсируя слабость марта—апреля, фиксируют аналитики. Выпуск одежды вырос на 12%, компьютеров, электроники и оптики, а также лекарств — на 9%. Слабыми в мае были объемы выпуска авто (минус 4%), продукции из дерева (минус 3%), резиновых и пластмассовых изделий (минус 2%).

Между тем, несмотря на общее увеличение выпуска, данные Росстата о ценах в промышленности и конъюнктурные опросы компаний не свидетельствуют о каком-либо оживлении в секторе — ни в мае, ни в июне. Свежий опрос компаний Центробанком по результатам мая фиксирует снижение фактических цен в добыче и затухание их динамики в обработке. То же происходит и с инфляционными ожиданиями в обоих отраслях — на фоне уменьшения оценок величины текущих издержек.

По опубликованным в среду данным Росстата, цены промышленных производителей в мае месяц к месяцу снизились на 1,3% после снижения на 1,4% в апреле. В годовом выражении рост показателя замедлился до 0,3% с 2,7% месяцем ранее. В добыче цены производителей в мае снизились на 5,3% после падения на 5,9% в апреле, в обработке — на 0,5% и 0,1% соответственно.

На этом фоне опросы ЦБ фиксируют и заметное падение оценок фактического спроса в июне (в обработке в большей степени, чем в добыче, при ухудшении ожиданий в обеих отраслях). Данные ЦБ подтверждаются и свежими конъюнктурными исследованиями Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП). На 18 июня компании оценивали, что промышленность остается в зоне пессимизма, в которую она вошла еще в начале года. Такая ситуация заставляет предприятия адаптироваться к «холоду» и оценивать даже снизившиеся объемы спроса как «нормальные», отмечают авторы исследования.

Динамика спроса при этом продолжает быть негативной — баланс фактических изменений продаж, по оценкам предприятий, опустился в июне до 23 пунктов. Аналогичные значения показателя регистрировались опросами в 2022 году. При этом впервые с 2020 года запасы продукции остаются избыточными. В июне баланс прогнозов в промышленности не смог удержаться в пределах нуля и стал отрицательным — пессимизма в планах и ожиданиях предприятий впервые с сентября 2022 года стало больше, чем оптимизма, фиксируют в ИНП РАН.

Артем Чугунов