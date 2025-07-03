Промышленность ощущает дефицит оптимизма

К концу второго квартала 2025 года промышленные предприятия демонстрировали преимущественно пессимистичные настроения, следует из оценок Росстатом деловой активности. В добыче индекс предпринимательской уверенности сократился на 1,4 процентного пункта (п. п.), до минус 3,1% — перспективы выпуска в ближайшие три месяца в июне позитивно оценивал только 1,1% опрошенных против 5,8% в мае. В обрабатывающей промышленности индекс, напротив, несколько увеличился — на 0,8 п. п., до 0,5%, что было обеспечено увеличением доли тех, кто оценивал перспективы выпуска оптимистично: она выросла до 25,5% после 20,7% в мае. При этом более заметное расширение индекса сдерживалось ухудшением баланса оценок спроса в текущем месяце (с минус 19,9% до минус 20,6%).

Отметим, что именно проблемами со спросом объяснялся в июне и обвал рассчитываемого S&P индекса PMI в обработке (до 47,5 пункта после 50,2 пункта в мае, что означает сжатие деловой активности). По оценкам бизнеса, объем новых заказов в прошлом месяце сокращался как на внутреннем, так и на внешнем рынке из-за снижения покупательной способности клиентов и ухудшения конкурентоспособности российского экспорта в условиях неблагоприятного курса (см. “Ъ” от 2 июля).

По данным Росстата, уровень использования производственных мощностей в добыче в июне вырос на 1 п. п., до 60% (вблизи этой отметки он колеблется с начала года), в обработке третий месяц подряд показатель находится на отметке 61%. В обоих секторах по-прежнему не хватает работников для реализации производственных задач: оценки обеспеченности кадрами в добыче и обработке оказались на уровне минус 23,4% и минус 14% соответственно.

По-прежнему в отрицательной зоне в июне находился и рассчитываемый РСПП индекс деловой среды, хотя он несколько подрос (на 1,8 пункта, до 47,2 пункта). Предприниматели при этом также ухудшили оценки цен продаж и уровня конкуренции. На фоне общей неопределенности в глобальной экономике индекс личных оценок делового климата оставался ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от спада: 44,2 пункта в июне после 38,2 пункта в мае.

В целом же из данных Росстата следует, что во втором квартале индикатор делового климата в добывающей промышленности резко снизился — на 27,2 п. п., до 82,4%,— из-за проблем со спросом, выпуском и неопределенности в экономике. На фоне тех же проблем индикатор в обработке сократился в апреле—июне на 6,3 п. п., до 101,6%.

Кристина Боровикова