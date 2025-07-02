ЦБ: инфляция в России снижается быстрее ожиданий

Инфляция в России пока остается выше целевого уровня в 4%, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что инфляция снижается быстрее ожиданий регулятора.

«Пока она выше цели в годовом выражении и в текущих темпах. Мы видим снижение напряжения на рынке труда, это тоже индикатор, но дефицит остается»,— сказала госпожа Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ (цитата по ТАСС).

По ее словам, «все сигнализирует о замедлении роста деловой активности». Замедление инфляции ниже целевого уровня может позволить ЦБ снизить ключевую ставку быстрее, чем прогнозировалось, отметила глава регулятора.

«Если вот эти опасения, индикаторы, будут сигнализировать о более быстром замедлении экономики, естественно, тогда инфляция, мы видим, будет снижаться ниже цели. И это даст нам пространство для более быстрого снижения ключевой ставки»,— заверила она.

Вопреки прогнозам большинства аналитиков, в июне совет директоров ЦБ впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, с 21% до 20%. Регулятор объяснил это тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к росту. Минэкономики просит ЦБ смягчить денежно-кредитную политику. Зампред ЦБ Алексей Заботкин допускал значительное снижение ставки в этом месяце — заседание совета директоров ЦБ пройдет 25 июля.

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