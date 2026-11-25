«Меня все бесит, настроение скверное, но не знаю, что со мной»,— иногда наш эмоциональный словарь заканчивается быстрее, чем терпение. Но психологи считают: чем точнее мы называем свои чувства, тем проще с ними справляться. Например, за обычной злостью может скрываться обида, ревность или страх быть отвергнутым, а за плохим настроением — одиночество или разочарование.