«Это не просто игра в красивые слова»
Анна Кулецкая — об эмоциональной гранулярности
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«Меня все бесит, настроение скверное, но не знаю, что со мной»,— иногда наш эмоциональный словарь заканчивается быстрее, чем терпение. Но психологи считают: чем точнее мы называем свои чувства, тем проще с ними справляться. Например, за обычной злостью может скрываться обида, ревность или страх быть отвергнутым, а за плохим настроением — одиночество или разочарование.
Способность различать такие оттенки наука называет эмоциональной гранулярностью. И это не просто игра в красивые слова. В 2007 году американские исследователи провели эксперимент: участникам показывали неприятные фотографии и просили описывать реакцию. Когда испытуемые подбирали слова, активность миндалевидного тела (области мозга, участвующей в эмоциональных реакциях) снижалась. Зато активнее работала префронтальная кора, связанная с контролем и анализом информации. Словом, когда мы находим точное описание для чувств, мозг получает возможность посмотреть на них со стороны.
Для тренировки психологи предлагают даже специальное колесо эмоций: в его центре базовые состояния, а дальше они делятся на десятки оттенков. Вместо злобы можно обнаружить, что на самом деле вы обижены или разочарованы, а это уже совсем другая история и, возможно, другой способ решить проблему.
Правда, есть нюанс. Как отмечают профильные специалисты, не стоит превращать самоанализ в бесконечную инвентаризацию души. Можно полвечера выбирать между разочарованием, фрустрацией и раненым самолюбием и в итоге расстроиться еще сильнее.