Путин встретился с султаном Брунея в Кремле
Президент России Владимир Путин начал переговоры с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Встреча проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Господин Болкиах прибыл в Россию с государственным визитом.
По данным пресс-службы Кремля, на встрече стороны обсудят расширение политического диалога и торгово-экономического сотрудничества двух государств, связи в культуре и образовании. Также в повестку переговоров войдут вопросы международной и региональной политики.
В начале встречи Владимир Путин поблагодарил султана Брунея за сотрудничество в вопросах обороноспособности и безопасности, в том числе на море. Российский президент отметил, что товарооборот двух стран в 2026 году превысил $1 млрд.