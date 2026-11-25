Никита Кучеров может продолжить карьеру в «Монреале»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» попытается подписать контракт с российским форвардом Никитой Кучеровым, когда он выйдет на рынок свободных агентов. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман в эфире программы NHL Now.
В октябре нападающий запросил обмен из «Тампа-Бей Лайтнинг» и заявил, что не намерен продлевать соглашение. По его словам, решение связано с «неуважением» со стороны руководства команды. Генеральный менеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа сказал, что клуб не собирается обменивать игрока. Восьмилетнее соглашение россиянина с «Тампой» истечет в конце текущего сезона.
«Если Кучеров действительно выйдет на рынок свободных агентов, думаю, они попытаются заполучить и его. Думаю, это более вероятно в межсезонье. Но если посмотреть на их ситуацию с потолком зарплат, они могут позволить себе крупный контракт, и я склонен считать, что Кучеров — один из тех, кого они хотят подписать»,— сказал Эллиотт Фридман. Ранее в результате обмена «Монреаль» усилился олимпийским чемпионом 2026 года Диланом Ларкиным.
Никите Кучерову 33 года. Он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе клуба хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). Россиянин дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2019, 2026) и трижды становился лучшим бомбардиром «гладкой» части сезона (2019, 2024, 2025). Всего в НХЛ он провел 1061 матч, в которых забросил 465 шайб и отдал 868 результативных передач.