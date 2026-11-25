«Если Кучеров действительно выйдет на рынок свободных агентов, думаю, они попытаются заполучить и его. Думаю, это более вероятно в межсезонье. Но если посмотреть на их ситуацию с потолком зарплат, они могут позволить себе крупный контракт, и я склонен считать, что Кучеров — один из тех, кого они хотят подписать»,— сказал Эллиотт Фридман. Ранее в результате обмена «Монреаль» усилился олимпийским чемпионом 2026 года Диланом Ларкиным.