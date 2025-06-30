ЦБ может значительно снизить ключевую ставку в июле

Банк России может снизить ключевую ставку более чем на 1 процентный пункт (п. п.) на заседании в июле. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. На заседании совета директоров регулятора в июне ключевую ставку снизили с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом, добавил господин Заботкин, между снижениями ключевой ставки регулятор может выдержать паузу. Инфляция, по его словам, должна продемонстрировать движение к 4%.

«Паузы вполне возможны, если будут основания полагать, что требуется более продолжительное сохранение жесткости для того, чтобы этой цели достигнуть»,— рассказал Алексей Заботкин в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ (цитата по «РИА Новости»).

После заседания в июне ЦБ пояснил, что снижение ключевой ставки связано с постепенным ослаблением инфляционного давления. В регуляторе не исключили сохранения жесткой денежно-кредитной политики, чтобы достичь замедления темпа роста цен до целевых 4% в 2026 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Осторожное послабление».