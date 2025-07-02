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Коммерсантъ FM
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обновлено 19:27

О чем банкиры говорили с Набиуллиной в первый день Финансового конгресса ЦБ

Со 2 по 4 июля в Санкт-Петербурге проходит Финансовый конгресс Банка России. Первый день форума, посвященный развитию российской экономики, начался с пленарной сессии с участием Эльвиры Набиуллиной. Председатель ЦБ рассказала о замедлении инфляции в РФ и укреплении рубля. В обсуждении также приняли участие председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава банка ВТБ Андрей Костин и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Герман Греф и Эльвира Набиуллина

Герман Греф и Эльвира Набиуллина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Герман Греф и Эльвира Набиуллина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Что сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина

  • Замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал ЦБ.
  • Сложно найти взвешенное решение, чтобы снизить инфляцию и избежать переохлаждения экономики.
  • Видим индикаторы потребительской активности, они говорят об охлаждении спроса.
  • Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и торможение инфляции, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки.
  • Укрепление рубля способствует более быстрому снижению ставки, чем это было бы при слабом курсе.
  • Нужно дорожить рыночным валютным курсом.
  • Замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет.

Что сказал глава Сбербанка Герман Греф

  • Признаков того, что экономика РФ стала резко тормозить, достаточно много.
  • Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, очень важно не передержать высокие ставки.
  • Снижение ставки на 100-200 б.п. будет неощутимым для экономики, нужен более серьезный шаг.
  • Видим не только снижение темпов кредитования, но и рост заявок на реструктуризацию.
  • Банковский сектор РФ выдержит давление, ничего страшного с ним не случится.
  • Смысла в цифровом рубле нет, безналичный расчет уже выполняет все функции этой валюты.

Что сказал глава банка ВТБ Андрей Костин

  • Первой реакцией на снижение ставки ЦБ может стать не рост, а сокращение кредитных портфелей банков.
  • Большие военные расходы являются причиной инфляции в России.
  • Вторая причина — огромное количество санкций.

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