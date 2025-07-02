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О чем банкиры говорили с Набиуллиной в первый день Финансового конгресса ЦБ
Со 2 по 4 июля в Санкт-Петербурге проходит Финансовый конгресс Банка России. Первый день форума, посвященный развитию российской экономики, начался с пленарной сессии с участием Эльвиры Набиуллиной. Председатель ЦБ рассказала о замедлении инфляции в РФ и укреплении рубля. В обсуждении также приняли участие председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава банка ВТБ Андрей Костин и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Герман Греф и Эльвира Набиуллина
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Что сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина
- Замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал ЦБ.
- Сложно найти взвешенное решение, чтобы снизить инфляцию и избежать переохлаждения экономики.
- Видим индикаторы потребительской активности, они говорят об охлаждении спроса.
- Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и торможение инфляции, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки.
- Укрепление рубля способствует более быстрому снижению ставки, чем это было бы при слабом курсе.
- Нужно дорожить рыночным валютным курсом.
- Замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет.
Что сказал глава Сбербанка Герман Греф
- Признаков того, что экономика РФ стала резко тормозить, достаточно много.
- Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, очень важно не передержать высокие ставки.
- Снижение ставки на 100-200 б.п. будет неощутимым для экономики, нужен более серьезный шаг.
- Видим не только снижение темпов кредитования, но и рост заявок на реструктуризацию.
- Банковский сектор РФ выдержит давление, ничего страшного с ним не случится.
- Смысла в цифровом рубле нет, безналичный расчет уже выполняет все функции этой валюты.
Что сказал глава банка ВТБ Андрей Костин
- Первой реакцией на снижение ставки ЦБ может стать не рост, а сокращение кредитных портфелей банков.
- Большие военные расходы являются причиной инфляции в России.
- Вторая причина — огромное количество санкций.