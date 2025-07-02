О чем банкиры говорили с Набиуллиной в первый день Финансового конгресса ЦБ

Со 2 по 4 июля в Санкт-Петербурге проходит Финансовый конгресс Банка России. Первый день форума, посвященный развитию российской экономики, начался с пленарной сессии с участием Эльвиры Набиуллиной. Председатель ЦБ рассказала о замедлении инфляции в РФ и укреплении рубля. В обсуждении также приняли участие председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава банка ВТБ Андрей Костин и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф и Эльвира Набиуллина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Герман Греф и Эльвира Набиуллина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Что сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал ЦБ.

Сложно найти взвешенное решение, чтобы снизить инфляцию и избежать переохлаждения экономики.

Видим индикаторы потребительской активности, они говорят об охлаждении спроса.

Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и торможение инфляции, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки.

Укрепление рубля способствует более быстрому снижению ставки, чем это было бы при слабом курсе.

Нужно дорожить рыночным валютным курсом.

Замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет.

Что сказал глава Сбербанка Герман Греф

Признаков того, что экономика РФ стала резко тормозить, достаточно много.

Есть очевидные риски переохлаждения экономики РФ, очень важно не передержать высокие ставки.

Снижение ставки на 100-200 б.п. будет неощутимым для экономики, нужен более серьезный шаг.

Видим не только снижение темпов кредитования, но и рост заявок на реструктуризацию.

Банковский сектор РФ выдержит давление, ничего страшного с ним не случится.

Смысла в цифровом рубле нет, безналичный расчет уже выполняет все функции этой валюты.

Что сказал глава банка ВТБ Андрей Костин