При случае он сообщил об этом Энцо Феррари. Тот, по слухам, возмутился и предложил Ламборгини пахать землю и не лезть в высокие материи. Это был вызов, и Ферруччо его принял. В 1963-м он открыл свой автобизнес в окрестностях культовой Модены, приняв к себе несколько отставных инженеров с фабрики Энцо. И уже в 1966-м его невероятно мощные и экстремально быстрые авто с дизайном словно из фантастических фильмов затмили славу Ferrari. Автомобильный мир был в восторге. Кроме Ferrari, конечно. А потому что грубость до добра не доводит.