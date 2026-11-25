«Началось все с тракторов»
Павел Шинский — об истории Lamborghini
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Когда двое серьезных мужчин ссорятся, мир замирает в страхе перед последствиями. Впрочем, в этом случае все сложилось удачно. А началось все с тракторов. Ферруччо Ламборгини был тракторным королем Италии. Сам он предпочитал спортивные Ferrari и был уверен, что отлично разбирается во всем, что передвигается на колесах. По его мнению, сцепление у его тракторов было почти как у любимых спорткаров, только надежнее и реже ломалось.
При случае он сообщил об этом Энцо Феррари. Тот, по слухам, возмутился и предложил Ламборгини пахать землю и не лезть в высокие материи. Это был вызов, и Ферруччо его принял. В 1963-м он открыл свой автобизнес в окрестностях культовой Модены, приняв к себе несколько отставных инженеров с фабрики Энцо. И уже в 1966-м его невероятно мощные и экстремально быстрые авто с дизайном словно из фантастических фильмов затмили славу Ferrari. Автомобильный мир был в восторге. Кроме Ferrari, конечно. А потому что грубость до добра не доводит.