Решетников вновь попросил ЦБ смягчить денежно-кредитную политику

Минэкономразвития рассчитывает, что Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) на фоне замедляющейся инфляции. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Замедляется инфляция... Это дало возможность Центробанку снижать ключевую ставку. Рассчитываем, его политика будет и дальше идти в логике смягчения ДКП»,— сказал господин Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий в России (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, в России сохраняется положительный торговый баланс, устойчивость бюджета «обеспечивается за счет роста нефтегазовых доходов». Он также отметил, что госдолг по итогам 2024 года составил менее 14% ВВП и в текущем году останется на том же уровне.

Пожелания по денежно-кредитной политике ЦБ Максим Решетников высказывал ранее на Петербургском международном экономическом форуме. Он обосновывал потребность в снижении ставки необходимостью наращивать частные инвестиции. Оппонентом ему выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина, настаивавшая на первичности ценовой стабилизации.

Подробнее об их дискуссии — в материале «Ъ» «Модель на переправе не меняют».

Степан Мельчаков