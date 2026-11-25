«Александр Овечкин так и остался без олимпийской медали»
Владимир Осипов — об истории хоккеиста
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Лучший снайпер мирового хоккея Александр Овечкин, выигравший почти все, что только возможно, так и остался без олимпийской медали. За свою невероятную карьеру у Ови было три попытки взять золото, в том числе в Сочи, и все неудачные. Но после Игр в России на олимпийский лед звездному нападающему не давали выйти уже запреты людей, занимающих высокие посты.
В 2018-м руководители НХЛ решили не отпускать игроков, выступающих за океаном, в Пхенчхан. Овечкин даже пытался пойти против системы, говорил, что приедет, несмотря на все запреты. Но менеджеры «Вашингтон Кэпиталз» не сделали ни одного исключения. Сборная России тогда взяла золото, но без Александра.
В 2022-м история повторилась: боссы НХЛ заявили, что пандемия COVID-19 и плотный график команд не позволит им отпускать дорогостоящих звезд в сборные. Тогда Овечкин надеялся на 2026-й: игроков НХЛ в Милан, наконец, допустили, только вот сборной нашей страны в Италии не было. В этот раз шлагбаум на пути к победе Овечкина поставили политики, которые до сих пор, несмотря на выигранные Россией суды, пытаются не давать хоккейным командам из нашей страны выступать на международных турнирах.
В сентябре этого года Александру Овечкину исполнился 41 год, и уже сейчас понятно, что в составе олимпийской команды 2030-го его не будет. Это значит, что Александр, которого поклонники хоккея нередко называют Великим, несмотря на фантастическую карьеру, невероятную результативность и народную любовь, причем на двух континентах, так и не станет олимпийским чемпионом, по крайней мере, как игрок.