В 2022-м история повторилась: боссы НХЛ заявили, что пандемия COVID-19 и плотный график команд не позволит им отпускать дорогостоящих звезд в сборные. Тогда Овечкин надеялся на 2026-й: игроков НХЛ в Милан, наконец, допустили, только вот сборной нашей страны в Италии не было. В этот раз шлагбаум на пути к победе Овечкина поставили политики, которые до сих пор, несмотря на выигранные Россией суды, пытаются не давать хоккейным командам из нашей страны выступать на международных турнирах.