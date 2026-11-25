Служба госбезопасности Грузии назвала Россию самой большой угрозой страны
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии представила в парламент многостраничный доклад об основных вызовах безопасности и стабильности страны. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».
В докладе утверждается, что Россия является «самой большой угрозой безопасности Грузии» из-за ситуации с Абхазией и Южной Осетией и «планов по аннексии этих исконно грузинских территорий».
В документе рассказывается о мероприятиях, решениях, соглашениях, указах президента РФ и законах, принятых Госдумой, которые, по мнению авторов, «ставят целью аннексию оккупированных территорий».
Подробно освещены аресты грузинских граждан по обвинению в незаконном переходе границы с Южной Осетией, которую в Тбилиси считают административной, а в Цхинвале и Москве — государственной. Россия считает Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами.