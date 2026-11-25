Он также рассказал, что с Дональдом Трампом в том телефонном разговоре обсуждались отношения с Китаем. «Длительный был разговор, и мы обстоятельно поговорили. Он приехал на встречу с Путиным и ему сказал: "Я только что разговаривал с твоим фанатом»,— рассказал Александр Лукашенко.