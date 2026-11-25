Лукашенко заявил, что советовал Трампу не давить на Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед встречей лидеров России и США на Аляске в августе 2025 года советовал Дональду Трампу, как себя вести с российским лидером. В частности, господин Лукашенко попросил не давить на президента РФ.
«Я ему просто от души посоветовал, успехов и сказал: "Дональд, ты не торопись, общаясь с Путиным". Хоть они уже вели переговоры, я ему порекомендовал, как себя вести: "Дональд, не дави на Путина, это бесполезно". Путин понимает, что такое Соединенные Штаты Америки»,— заявил белорусский президент в интервью французскому журналу Le Point.
Он также рассказал, что с Дональдом Трампом в том телефонном разговоре обсуждались отношения с Китаем. «Длительный был разговор, и мы обстоятельно поговорили. Он приехал на встречу с Путиным и ему сказал: "Я только что разговаривал с твоим фанатом»,— рассказал Александр Лукашенко.