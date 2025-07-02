Минпромторг анонсировал поставку первых самолетов «Байкал» в конце 2026 года

Первые пять легких самолетов Байкал поставят авиакомпании «Аврора» в конце 2026 года. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на правительственном часе в Совете федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Эта работа профинансирована со стороны Минпрома и будет завершена в те сроки, о которых я сказал»,— сообщил господин Алиханов (цитата по «РИА Новости»). Сертификация нового двигателя ВК-800 и нового винта российского производства ожидается в этом году.

«Байкал» — многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, который должен заменить Ан-2. В мае полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что работы по проекту зашли в тупик. При этом он заявил о намерении собрать консорциум для возобновления работ. По информации «Ъ», у самолета имелись конструктивные проблемы.

Разработчик «Байкала» пообещал поставить первые самолеты в конце следующего года. Стоимость воздушного судна оценивается в 220–340 млн руб. Глава «Русавиапрома» Алексей Крюков в интервью «Ъ» говорил, что серийные поставки «Байкалов» начнутся не ранее 2030 года.

Подробнее — в материале «Байкал не двигается с места».