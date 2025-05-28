Разработчик «Байкала» пообещал поставить первые самолеты в конце 2026 года

Гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин сообщил, что первые пять самолетов «Байкал» разработчик планирует передать заказчикам в конце 2026 года. При этом он подтвердил информацию о серьезных проблемах в работе над проектом. Изначально срок сертификации «Байкала» был установлен на конец 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет «Байкал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Самолет «Байкал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я бы не стал применять такую формулировку, как критические или драматические ошибки. Я бы сказал так: в процессе предварительных испытаний самолета были замечания — достаточно серьезные»,— сказал господин Лузгин в интервью «Ведомостям».

Помощь по устранению замечаний предприятию оказали профильные институты: НИЦ им. Жуковского, СибНИА им. Чаплыгина, ЦАГИ, ГосНИИАС и ГкНИПАС. По словам господина Лузгина, теперь все недочеты устранены, на самолете меняют двигатель. Гендиректор считает, что все работы будут выполнены в срок.

«Байкал» — многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, который должен был заменить Ан-2. Контракт на разработку дочерняя компания УЗГА «Байкал-Инжиниринг» заключила с Московским авиационным институтом по заданию и при поддержке Минпромторга. Поставки самолетов рассчитаны на 2026–2044 годы. Планируемый объем производства — 139 «Байкалов». Цена одного самолета составит от 220 млн до 340 млн руб.

Подробнее — в материале «Байкал не двигается с места».

Екатерина Отрашкевич