Самолет «Байкал» будет стоить 220–340 млн рублей

Стоимость нового российского самолета «Байкал», разрабатываемого для местных авиалиний, составит от 220 млн до 340 млн руб. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин. По его словам, цена воздушного судна сопоставима с американским Cessna Grand Caravan, чья стоимость на заводе-производителе колеблется от $2,2 млн до $3,4 млн.

«Цена Cessna по курсу 100 руб./$ — от 220 млн до 340 млн руб. в зависимости от комплектующих. В эту вилку мы в любом случае попадаем»,— уточнил Лузгин. Он добавил, что с учетом логистики и таможенных расходов «Байкал» окажется дешевле зарубежного аналога.

УЗГА уже изготовил три опытных образца и планирует получить сертификат типа на самолет с отечественным двигателем и винтом до конца 2026 г. Кроме того, завод заключил твердый контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку 10 лайнеров: первые пять машин передадут в конце 2026 г., еще пять – в 2027 г. Также ведутся переговоры с «Красавиа», «Аэросервисом», Нарьян-Марским авиаотрядом и другими заказчиками.