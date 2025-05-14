Трутнев соберет консорциум для возобновления работы над самолетом «Байкал»

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что хочет «призвать к ответственности» тех, кто работал над самолетом «Байкал». О закрытии этого проекта стало известно сегодня. Господин Трутнев планирует собрать консорциум, чтобы возобновить работу над проектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Он пояснил, что ему «совершенно не нравится идея отказаться от разработки нового самолета» и использования тех лайнеров, которые летали 60–80 лет назад. «Я еще конструкторов, послушаю их предложения. В принципе, я встречался с рядом специалистом и задавал им простой вопрос: "В целом можно?". Они говорят: "Можно"... Давайте думать, что нам надо сделать, чтобы это "можно" осуществилось»,— отметил полпред президента (цитата по ТАСС).

По данным «Ъ», проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» могли закрыть из-за конструктивных проблем самолета. Также не исключалась его передача S7 Group. В качестве временной альтернативы рассматривается ремоторизированный Ан-2. Производство нужного для этого двигателя оценивается в 1,8 млрд руб., в то время как доработка «Байкала» — как минимум в пять раз дороже.

Подробнее о проблемах с проектом — в публикации «Ъ» «Над "Байкалом" сгущаются тучи».