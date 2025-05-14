Проект самолета «Байкал» закрыт

Проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» (ЛМС-901) был закрыт, сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Ъ» направил запрос в Уральский завод гражданской авиации, который занимался проектом. О возможности закрытия проекта «Ъ» сообщал в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал", она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета "Байкал" у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2»,— сказал господин Трутнев. Он добавил, что «малой авиации, к сожалению, практически нет».

Как выяснил «Ъ», проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» могли закрыть из-за конструктивных проблем самолета. На их устранение, по данным источников «Ъ», может потребоваться до пяти лет. В качестве временной альтернативы в программе поставок до 2030 года рассматривается ремоторизированный Ан-2. Производство необходимого для этого двигателя обойдется, по оценкам Объединенной двигателестроительной корпорации, в 1,8 млрд руб., в то время как доработка «Байкала» — минимум в пять раз дороже.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ» «Над "Байкалом" сгущаются тучи».