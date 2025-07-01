В Екатеринбурге задержан глава азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге задержан глава городской азербайджанской диаспоры Шахин Шихлински, сообщили «Ъ-Урал» источники в силовых структурах. Его заместитель сказал, что ранее господина Шихлински допрашивали в рамках уголовного дела об убийстве.

«Мы ехали вместе по Сулимова, 21. Нам навстречу выехало несколько автозаков, начали ломать окна, просить выйти. Шахина Шихлински загрузили в автозак, меня отпустили»,— сказал зампред диаспоры Мутвалы Шихлински.

После задержания Шахина Шихлински «увезли в Следственный комитет», уточнил заместитель. По его словам, ранее главу диаспоры допрашивали по уголовному делу об убийствах с 2001 по 2011 годы.

Telegram-канал Baza публикует видео задержания Шахина Шихлински На нем видно, что силовики выбили окна автомобиля молотком, после чего повалили мужчину на землю.

В конце июня в Екатеринбурге прошли рейды, были задержаны около 50 человек, писало издание E1. Двое из них погибли. МИД Азербайджана выразил резкий протест. СКР заявлял, что рейды проходили в рамках расследования дела об убийствах и покушениях в 2001, 2010 и 2011 годах.