Силовики задержали председателя СООНКО «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя СООНКО «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах. Шахин Шыхлински сегодня присутствовал в суде на заседании по избранию меры пресечения Бакиру Сафарову, обвиняемому по делу этнической группировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы ехали вместе по Сулимова, 21. Нам навстречу выехало несколько автозаков, начали ломать окна, просить выйти. Шахина Шыхлински загрузили в автозак, меня отпустили. Ранее он допрашивался в рамках уголовного дела об убийствах, которые, по версии следствия, совершались с 2001 по 2011 год. Сейчас его увезли в Следственный комитет»,— сообщил «Ъ-Урал» заместитель председателя СООНКО «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шыхлински. По его словам, силовики задержали их у ТЦ «Баку Плаза», однако он сам впоследствии был отпущен.

Напомним, во вторник, 3 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал двух предполагаемых участников этнической группировки Ахлимана Гянджиева и Бакира Сафарова, которые, по версии следствия, причастны к убийствам и покушениям с 2001 по 2011 год. Ранее по аналогичным обвинениям были арестованы еще трое человек — братья Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы.

Подробнее о деле — в материале «Дело азербайджанцев призвали в Москву».

Мария Шараева