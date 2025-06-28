СКР назвал причину задержания азербайджанцев на Урале

В Свердловской области пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в убийствах. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

Следователи расследуют уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство по найму, а также убийстве группой лиц по сговору. Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предполагает вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, участники группы причастны к преступлениям в Екатеринбурге, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания. По местам их проживания проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств. Подозреваемых проверяют на причастность к другим преступлениям.

В СКР и МВД сообщили, что вчера в Екатеринбурге проведен комплекс мероприятий в рамках расследования уголовных дел прошлых лет. По данным E1.ru, в городе задержали почти 50 азербайджанцев. Один из главных подозреваемых умер, когда к нему пришли полиция и спецназ: мужчине стало плохо с сердцем. Баку выразил протест в связи с задержанием азербайджанцев и призвал провести расследование.

Елизавета Шмакова