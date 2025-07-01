Что известно о конфликте России и Азербайджана

27 июня в Екатеринбурге силовики задержали несколько десятков азербайджанцев по делу об убийствах прошлых лет. МИД Азербайджана выразил России «решительный протест» и заявил, что в ходе рейдов «были зверски убиты двое азербайджанцев». 1 июля в Азербайджане задержали семь сотрудников «Sputnik-Азербайджан», в том числе главреда Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. МИД России потребовал от Баку освободить журналистов. Хронология и причины конфликта — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание в Баку главы «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова

Фото: оперативная съемка Задержание в Баку главы «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова

Фото: оперативная съемка

Задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

27 июня в Екатеринбурге задержали несколько десятков азербайджанцев. Cуд в Екатеринбурге арестовал шестерых азербайджанцев по делу об убийстве.

В ходе задержаний погибли братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. В СКР заявили, что один из задержанных умер в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

30 июня тела братьев Сафаровых были доставлены в Азербайджан. В Минздраве республики заявили, что причиной их смерти стал «тяжелый посттравматический шок, связанный с многочисленными телесными травмами».

1 июля Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело «по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью» двух азербайджанцев.

Реакция Баку

МИД Азербайджана выразил Москве решительный протест.

Баку отменил визит в республику вице-премьера России Алексея Оверчука и проведение всех культурных мероприятий, запланированных российскими государственными и частными структурами.

Азербайджанская парламентская делегация отказалась от участия в заседании российско-азербайджанской межпарламентской комиссии в Москве.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована развивать добрые отношения с Баку.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру для проверки законности задержания азербайджанцев и соблюдения их прав в ходе расследования уголовного дела.

Уголовное дело преступной группировки в Екатеринбурге передано для расследования в центральный аппарат СКР.

Преследование россиян в Азербайджане

30 июня в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски. Силовики задержали главреда и шеф-редактора агентства Игоря Картавых и Евгения Белоусова, а также редактора видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнову, которая снимала действия правоохранительных органов. Картавых и Белоусова арестовали на четыре месяца.

Азербайджанское МВД сообщило, что всего в результате обысков в офисе «Sputnik Азербайджан» были задержаны семь человек. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Позднее МВД республики сообщило о задержании еще 10 россиян. Граждан РФ обвинили в контрабанде наркотиков из Ирана и их продаже, а также в киберпреступлениях.

Реакция Москвы