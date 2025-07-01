В Екатеринбурге арестовали пятого фигуранта дела этнической группировки

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля еще одного фигуранта этнической группировки Ахлимана Гянджиева, члены которой обвиняются в убийствах и покушениях с 2001 по 2011 год. Вину он не признал, передает корреспондент «Ъ-Урал» из суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алихман Гянджиев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алихман Гянджиев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2001 году был зарезан торговец ширпотребом Юнис Пашаев возле кафе «Металлон». В 2010 году была совершена попытка застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова, однако пистолет дал осечку. В 2011 году пулевое ранение в голову получил владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев. Впоследствии он скончался в больнице.

Во вторник, 1 июля суд арестовал Бакира Сафарова. В минувшие выходные в СИЗО отправили Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. В среду, 2 июля, будет решен вопрос о мере пресечения в отношении Шахина Лалаева.

Всем предъявлено обвинение по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по найму по предварительному сговору), а также по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму).

Массовое задержание уроженцев Азербайджана прошло 27 июня. Источник «Ъ-Урал» сообщил, что было задержано не более 14 человек, двое из них Адалят Гасанов и Зияддин Сафаров скончались.

Как стало известно на суде, российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане, в свою очередь экспертиза показала, что двое задержанных скончались после полученных травм. Родственники Ахлимана Гянджиева рассказали «Ъ-Урал», что задержанных били электрошоком.

Дело этнической группировки будет расследовать центральный аппарат СКР по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Мария Шараева