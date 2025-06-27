Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками

Президент США Дональд Трамп заявил, что США атакуют Иран снова, если поступит информация о возобновлении иранской стороной работ по созданию ядерного оружия. Президент заверил, что удары в этом случае гарантированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп во время общения с журналистами

Фото: Ken Cedeno / Reuters Дональд Трамп во время общения с журналистами

Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно»,— ответил он на вопрос о возможности нанесения удара США по Ирану в случае, если администрации США поступят данные разведки об атомной промышленности страны на Ближнем Востоке.

Ранее господин Трамп говорил, что в результате ударов по объектам Ирана ядерная программа Исламской Республики уничтожена. Источники CNN и The New York Times сообщали, что атомная программа в результате бомбардировок была отброшена всего на несколько месяцев, но Дональд Трамп заявлял, что эта информация недостоверна.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дональд Трамп отбивает удар за ударом».