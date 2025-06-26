Дональд Трамп отбивает удар за ударом

Удары США по иранским ядерным объектам и последовавшие за этим комментарии президента Дональда Трампа спровоцировали острые споры в американском обществе. Попытка импичмента, разногласия среди демократов и республиканцев, утечки разведданных об эффективности операции вновь продемонстрировали глубокий раскол в США. Все это, правда, лишь немного подпортило триумфальное появление президента на саммите НАТО, где он прославлял мощь Америки и ее военной машины. На следующий день, 26 июня, администрация Трампа продолжила убеждать внутреннюю и внешнюю аудиторию в том, что речь идет о безоговорочном успехе «великих американских пилотов». С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая перед журналистами, министр обороны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн утверждали: операция против ядерных объектов Ирана прошла именно так, как было запланировано

Фото: Andrew Harnik / Getty Images Выступая перед журналистами, министр обороны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн утверждали: операция против ядерных объектов Ирана прошла именно так, как было запланировано

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Реакция на бомбардировку ядерных объектов Ирана и последующие публичные перепалки президента Дональда Трампа с оппонентами подчеркнули глубокий раскол внутри американского общества и политического истеблишмента.

Во вторник демократ Эл Грин внес в Палату представителей законопроект о вынесении президенту импичмента за удары по иранским ядерным объектам без одобрения Конгресса. По Конституции глава исполнительной власти имеет право на интервенцию лишь в случае неотвратимой угрозы для США. И хотя большинство американцев, согласно опросам, видят в Иране угрозу, по поводу ее неотвратимости мнения разделились.

Конгрессвумен прогрессистского толка Александрия Окасио-Кортес — один из самых громких голосов в Демпартии —высказалась за импичмент, заявив о нарушении президентом Конституции.

Однако с такой позицией она осталась в явном меньшинстве. Руководство демократов назвало попытку снятия президента отвлекающей от сути происходящего. Палата представителей отвергла инициативу о начале процедуры импичмента (344 против, 79 за): большинство демократов и все республиканцы проголосовали против. Не поддержал импичмент и критиковавший Трампа за авиаудары республиканский конгрессмен Томас Масси. На фоне объявленной сделки о прекращении огня между Ираном и Израилем конгрессмен также заявил, что не будет давать ход своему законопроекту, ограничивающему полномочия президента по применению военной силы.

В Сенате среди демократов также не оказалось единства. Лидер сенатского большинства Чак Шумер занял сбалансированную позицию: с одной стороны, он критиковал президента за односторонние действия без одобрения Конгресса, с другой — заявлял, что готов был бы проголосовать за предоставление ему необходимых полномочий. Главный прогрессист в Сенате Берни Сандерс более открыто заявлял о необходимости участия Конгресса в подобных решениях, отвергая любую военную эскалацию. А сенатор-демократ Джон Феттерман от Пенсильвании поддержал удары.

Что касается республиканцев, то лидеры партии выражали Трампу абсолютную поддержку.

Более того, опрос YouGov показал, что изменилось и общественное мнение: две трети республиканцев одобрили бомбардировки, хотя всего несколькими днями ранее 53% из них выступали против вмешательства США в конфликт. А вот демократов, которые негативно относятся к операции, стало больше на 5 процентных пунктов — 70%.

Не успели отшуметь споры о конституционности решения президента, как в ведущих американских СМИ появилась информация, которая поставила под сомнение его эффективность.

Согласно утечке предварительного отчета разведывательного управления Министерства обороны, который попал в распоряжение таких изданий, как CNN и The New York Times, удары лишь незначительно задержали иранскую ядерную программу — максимум на несколько месяцев.

Власти косвенно подтвердили подлинность анализа: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно оказаться в тюрьме.

Вместе с этим Белый дом назвал произошедшее «политически мотивированной утечкой», направленной на дискредитацию президента.

Сам Дональд Трамп пообещал ужесточить доступ Конгресса к секретной информации и начать «войну с доносчиками». Также он потребовал от CNN «уволить как собаку» журналистку Наташу Бертран, которая значится первым автором публикации.

Издание Axios на этом фоне сообщило: несмотря на появившиеся в СМИ утечки, в израильской разведке считают, что совместные удары США и Израиля нанесли иранской ядерной программе «очень значительный» ущерб.

Позже выступило и ЦРУ, подтвердив: «Совокупность достоверной разведывательной информации указывает на то, что ядерная программа Ирана серьезно пострадала».

Ударам по Ирану была посвящена существенная часть состоявшейся в среду в Гааге пресс-конференции Дональда Трампа по итогам саммита НАТО. «Мы уничтожили ядерную (программу Ирана.— “Ъ”)… Все уничтожено до основания»,— заявил он. А вскоре после этого анонсировал специальную пресс-конференцию, призванную, по его словам, отстоять честь «великих американских пилотов». Выступая в четверг, 26 июня, перед журналистами, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн и министр обороны Пит Хегсет утверждали: операция прошла именно так, как было запланировано. При этом господин Хегсет вслед за президентом жестко и неоднократно критиковал мейнстримные медиа за «безответственный» подход к работе.

Так или иначе, американские удары по иранским ядерным объектам не только всколыхнули внутриполитические дебаты в США, но и оставили множество вопросов. Несмотря на официальные заявления, происходящее указывает на более сложную картину, где однозначной победы нет, а эскалация конфликта в любой момент может начаться вновь. В условиях глубокого раскола в американском обществе и политической элите, а также на фоне противоречивых оценок последствий операции единственное, что остается очевидным,— это сохраняющаяся неуверенность в том, что мир на Ближнем Востоке продержится достаточно долго.

Екатерина Мур