Трамп отрицает правдивость публикации CNN об ударе США по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп назвал публикации телеканала CNN и газеты The New York Times с данными разведки об атаке Штатов на иранские ядерные объекты попыткой умалить «один из самых успешных военных ударов в истории».

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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены! И (The New York) Times, и CNN получат критику общественности»,— написал президент США в соцсети Truth Social.

Речь идет о публикациях телеканала CNN с предварительными данными разведки США, которые показали, что американские удары не полностью уничтожили ядерные объекты Ирана, а, скорее всего, только отбросили ядерную программу на несколько месяцев назад. В Белом доме с данными не согласились.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане. При атаке использовались противобункерные бомбы. В Иране заявили, что серьезного ущерба не было. Сам господин Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.