Трамп: ядерная программа Ирана уничтожена

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате ударов по объектам Ирана ядерная программа Исламской Республики уничтожена.

«Мы собрали дополнительную информацию, поговорили с людьми, которые видели место событий. Это место уничтожено, мы считаем, что все, связанное с ядерной программой, уничтожено»,— сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Господин Трамп добавил, что считает конфликт Ирана и Израиля завершенным.

22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент допустил новые удары по Ирану, если страна попытается восстановить ядерную программу. В МАГАТЭ считают, что ядерные объекты были очень серьезно повреждены.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».

Елизавета Шмакова