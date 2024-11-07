Не с МОК промолчать

Скандал, связанный с победой в соревнованиях по боксу на Олимпиаде в Париже алжирской спортсменки Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест Международной боксерской ассоциации (IBA), кажется, переживает стадию эскалации. Хелиф подает иск в связи с публикацией результатов медицинского обследования, якобы доказывающих наличие у нее целого ряда мужских признаков, а сообщение об этом распространил настаивающий на легитимности участия спортсменки в парижском турнире Международный олимпийский комитет (МОК). Глава IBA Умар Кремлев между тем уже потребовал от его президента Томаса Баха извинений «на коленях» «перед всем боксерским сообществом» за допуск Иман Хелиф на Олимпиаду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф

Фото: Anis Belghoul / AP Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф

Фото: Anis Belghoul / AP

Международный олимпийский комитет распространил заявление, посвященное алжирской спортсменке Иман Хелиф. В нем сказано, что, «как понимает» МОК, Хелиф «предприняла юридические действия против лиц, комментировавших связанную с ней ситуацию, возникшую на Олимпийских играх в Париже», а также «готовит иск в ответ на последние сообщения». История выглядит исключительной, поскольку головная спортивная структура вопреки своим традициям показала крайнюю заинтересованность в формально частном случае, касающемся отдельно взятого атлета. Но в действительности ничего странного в ней нет, поскольку к МОК, его политике и его репутации он имеет самое непосредственное отношение.

Под «последними сообщениями» имеется в виду, разумеется, вызвавшая на этой неделе большой резонанс публикация изданием Le Correspondant якобы оказавшихся в его распоряжении результатов медицинского обследования Иман Хелиф, проведенного в 2023 году во французской и алжирской больницах (см. «Ъ» от 6 ноября). Она была героиней громкого скандала, разразившегося на состоявшейся летом Олимпиаде в Париже.

Во время нее выяснилось, что Хелиф (весовая категория до 66 кг), а также тайваньская спортсменка Линь Юйтин (до 57 кг) ранее были отстранены от соревнований под эгидой Международной боксерской ассоциации из-за того, что не прошли гендерные тесты.

Они показали, что боксерши являются носительницами мужской Y-хромосомы. Давно конфликтующий с IBA и лишивший ее признания Международный олимпийский комитет, который отказывается применять такого рода проверки, допустил и Иман Хелиф, и Линь Юйтин к участию в Олимпиаде. Обе в итоге завоевали золотые награды, а алжирка превратилась в популярную на родине фигуру.

При этом Le Correspondant однозначно интерпретировал полученный им отчет как доказательство необоснованности допуска Хелиф на Олимпийские игры. В заключении говорилось об обнаруженной у спортсменки «генетической аномалии», характерной для мальчиков, и выявлении у пациентки ряда мужских признаков — таких как отсутствие матки и наличие «микропениса». Кроме того, исследование показало, что Иман Хелиф является носителем кариотипа 46, XY, то есть нормального мужского набора хромосом, а ее уровень тестостерона тоже оказался типичным для мужчин.

Появление этой публикации вызвало оперативную реакцию со стороны главы IBA россиянина Умара Кремлева, давшего понять, что он расценивает ее как подтверждение позиции своей федерации, всегда настаивавшей на том, что выступления Иман Хелиф и Линь Юйтин нарушают «целостность» состязаний. В своем Telegram-канале он потребовал от руководства МОК и, в частности, от его президента Томаса Баха, «который вопреки здравому смыслу поставил личные интересы превыше всего», извинений.

Причем Умар Кремлев посчитал, что тот «должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь». «Проснитесь, вы обосрались!» — резюмировал российский функционер.

Впрочем, трактовка свежего развития скандала со стороны МОК совершенно иная. В его заявлении ставится под сомнение достоверность обнародованного Le Correspondant отчета: его структура называет «непроверенными документами, происхождение которых не может быть подтверждено». Зато под сомнение не ставятся действия по формированию состава олимпийского турнира. МОК подчеркивает, что все атлеты, состязавшиеся в Париже, прошли проверку на соответствие регламенту допуска, а «их пол и возраст, как и на предыдущих Олимпиадах, определялись исходя из информации в паспорте». Настаивая, что, не имплементируя другие критерии, она обеспечивает «защиту прав спортсменов», организация выразила «огорчение» в связи с «абъюзом, которому в настоящее время подвергается Иман Хелиф».

Алексей Доспехов