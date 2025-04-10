Женской доле добавили олимпийской тяжести

Покидающий пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и готовящаяся сменить его в этой должности Кирсти Ковентри добились реализации одной из наиболее заметных задач, стоявших перед МОК. Следующая летняя Олимпиада — в 2028 году в Лос-Анджелесе — станет первой, на которой число спортсменок превысит число спортсменов. Правда, удельный вес мужских состязаний на ней все равно будет немного выше, если измерять его по количеству разыгрываемых наград. Перевыполнила план по «гендерному паритету» структура благодаря прежде всего укрупнению масштаба женских турниров по игровым видам спорта, например футболу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футбол, в котором женская сборная США (в синей форме) добилась олимпийской победы прошлым летом в Париже, внес основной вклад в достижение «гендерного паритета»

Фото: Michael Madrid / USA TODAY Sports / Reuters Футбол, в котором женская сборная США (в синей форме) добилась олимпийской победы прошлым летом в Париже, внес основной вклад в достижение «гендерного паритета»

Фото: Michael Madrid / USA TODAY Sports / Reuters

Международный олимпийский комитет провел первое заседание исполкома после состоявшихся 20 марта выборов нового президента структуры. На нем председательствовали сразу два функционера. Один — это покидающий ключевой пост в МОК Томас Бах, второй — Кирсти Ковентри: считаясь «предпочтительным» кандидатом для господина Баха, она выиграла мартовские выборы и официально вступит в должность в июне. А наиболее яркой новостью, связанной с исполкомом, была та, что означает реализацию идеи, к которой неравнодушны оба президента.

Ее выпало преподнести спортивному директору МОК Киту Макконнеллу. Рассказывая об особенностях ближайшей летней Олимпиады, которую в 2028 году примет Лос-Анджелес, господин Макконнелл подчеркнул, что количество ее участников будет равно количеству участников прошлогодней парижской Олимпиады — 10 500, но их гендерное распределение будет немножко иным. 5333 квоты зарезервированы для женщин, 5167 — для мужчин. Таким образом, американские Олимпийские игры станут первыми, в которых выступит больше спортсменок, чем спортсменов.

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На самом деле всего три-четыре десятилетия назад это выглядело чем-то абсолютно немыслимым. Женщины с огромным трудом добивались хотя бы более или менее значительного представительства на Олимпиадах. Основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен публично возражал против него, считая женские состязания «непрактичными, неинтересными и неэстетичными». Первые Олимпийские игры — в 1896 году в Афинах — обошлись вообще без них.

Потом женщин на Олимпиады допустили, но вплоть до 1950-х годов их доля не превышала 10%, а затем росла крайне медленными темпами (см. таблицу). Что-то вроде прорыва произошло лишь в 1970-е, а на рубеже столетий нормально начало восприниматься даже включение в олимпийскую программу женских состязаний по считавшихся «традиционно мужскими» видам, таким как тяжелая атлетика или бокс. Однако к тому моменту, когда в 2013 году Томас Бах занял в МОК президентский пост, доля женщин на Олимпиадах была все же довольно существенно ниже 50-процентной.

Задача добиться полного «гендерного паритета» фигурировала в качестве одной из основных в стратегическом документе Томаса Баха — Agenda-2020. А Кирсти Ковентри, руководившая Комиссией спортсменов МОК после окончания спортивной карьеры, по ходу которой, плавая на спине, завоевала две золотые олимпийские медали, включала ее в список и собственных приоритетов. О достижении такого паритета структура отчиталась еще перед парижской Олимпиадой. Однако, по данным ряда источников, например AP, женщин среди ее участников оказалось чуть меньше, чем мужчин. Пропорцию «50 на 50» МОК анонсировал и для очередной зимней Олимпиады: она пройдет в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Заявлению Кита Макконнелла предшествовало появление ряда исследований, иллюстрирующих бурный рост востребованности женского спорта,— скажем, PwC и Deloitte. Последняя в марте предсказала, что в 2025 году суммарный доход индустрии женского профессионального спорта достигнет $2,35 млрд. Это намного больше показателя 2024 года — $1,88 млрд. Правда, надо учесть, что столько, сколько генерирует весь женский спорт, получают за год три топовых мужских футбольных клуба, а «победа» женщин над мужчинами на Олимпиаде в Лос-Анджелесе — факт все-таки довольно спорный, как бы красиво ни смотрелись предъявленные МОК цифры.

В реальности удельный вес гендерной категории правильнее измерять не количеством спортсменов, а количеством соревнований и, соответственно, количеством разыгрываемых комплектов наград.

В программе Олимпиады в Лос-Анджелесе их предусмотрено 351 (на 22 больше, чем было в Париже). Женских среди этих соревнований 161, а мужских — 165. Еще 25 — смешанные, для команд или дуэтов, сформированных из представителей обоих полов,— такой формат МОК в текущем десятилетии продвигает особенно энергично, интегрируя его в различные дисциплины.

Численное же превосходство женщин созрело в основном из-за добавления в их боксерский турнир (в Париже он запомнился благодаря скандалам с победами не прошедших гендерные тесты Международной боксерской ассоциации (IBA) алжирской и тайваньской спортсменок — Иман Хелиф и Лин Юйтин) дополнительной, седьмой, весовой категории, а также расширению двух женских турниров по игровым видам. В водном поло будет 12 команд вместо десяти, в футболе — 16 вместо 12. Только эти корректировки добавили Олимпиаде несколько десятков спортсменок. Причем в случае с футболом добавили, одновременно сократив на несколько десятков количество спортсменов: в мужском турнире, наоборот, список участников уменьшился с 16 до 12 команд.

Впрочем, на такой шаг, выработанный, как сказал Кит Макконнелл «в тесном контакте» с Международной федерацией футбола (FIFA), МОК решился, видимо, с легким сердцем. Вид, который контролирует FIFA,— суперхит всегда и везде за исключением как раз Олимпиад. На них в мужском турнире выступают, по сути, молодежные сборные из игроков до 23 лет, и они не привлекают такого внимания, как «настоящие». Женский же футбол в США, где пройдут следующие Игры, гораздо популярнее, чем в других странах, а местная национальная команда — обладатель золота парижской Олимпиады.

Алексей Доспехов