Зоомагазины теряют покупателей

Специализированная розница зоотоваров после прошлогоднего роста продаж стала сталкиваться с оттоком покупателей. Потребители предпочитают товары подешевле на маркетплейсах и в сетевых продуктовых магазинах. Более того, на онлайн-площадках владельцы домашних животных могут найти нишевые, а иногда и экзотические товары для своих питомцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В январе—марте текущего года число покупок товаров для животных снизилось в среднем на 5% год к году, подсчитал по запросу “Ъ” оператор фискальных данных «Такском». Сильнее всего спрос упал на домики для животных — на 32,4% год к году — и наполнители для туалетов — на 11,7%. Также снижение показали продажи сухого и влажного корма — на 5,8% и 4,6% соответственно, лежанок (3,9%), ошейников (3,6%) и лакомств для животных (2,1%).

Рынок зоотоваров демонстрирует стабилизацию после активного роста в прежние годы, отмечают в «Платформе ОФД».

Для сравнения: год назад продажи в зоорознице выросли на 13%.

В этом году, по наблюдениям аналитиков «Такскома», наиболее заметное снижение продаж наблюдается в офлайне — на 6% год к году, хотя в этом сегменте средний чек за первый квартал вырос на 7% год к году, до 1,9 тыс. руб. В онлайне чек увеличивался меньшими темпами — на 3%, в результате интернет-продажи товаров для домашних животных, в отличие от традиционных зоомагазинов, выросли на те же 3%.

Повышение среднего чека при общем падении продаж в офлайн-сегменте может говорить о смещении спроса в более высокий ценовой сегмент, считают эксперты компании.

Представитель сети «Зоозавр» отметил, что после ухода зарубежных премиальных брендов покупатели, наоборот, нашли альтернативу по более низким ценам.

В январе—марте продажи зоотоваров поддерживали средства защиты от блох и клещей, что связано с ранним началом сезона обработки животных, отмечает финансовый директор сети зоомагазинов «Марквет» Галина Аверкина. При этом покупатели предпочитают приобретать эти товары в сетевых продуктовых магазинах, где цена на них несколько ниже, чем в зоомагазинах, отмечает госпожа Аверкина.

В сети «Магнит» продажи кормов для животных увеличились более чем на 9% — главным драйвером категории и лидером по объему являются корма для кошек. В «Ленте» зафиксировали рост продаж такой продукции на 10%. В сети «Пятерочка» (входит в X5 Group) оборот кормов для домашних животных в январе—марте увеличился на 20% год к году.

В онлайн-ритейле показатели роста еще выше. Оборот зоотоваров на Wildberries в первом квартале 2025 года вырос на 36% год к году.

Высокие темпы роста показали различные нишевые товары, например напитки для животных, включая пиво и шампанское, мицеллярная вода для собак.

Правда, в натуральном выражении продажи пока невелики. В Ozon в январе—марте оборот зоотоваров вырос в полтора раза год к году. Такая динамика связана с расширением почти на треть ассортимента в этой категории, уточнили в пресс-службе компании.

На 12,5 процента сократилось число офлайн-зоомагазинов в РФ в 2024 году, по данным сервиса «Яндекс Карты»

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев считает, что снижение продаж товаров для животных при росте среднего чека может быть связано с тем, что покупатели выбирают большие объемы продукции, в особенности с доставкой из интернет-магазинов сети и с маркетплейсов. При этом, отмечает эксперт, растут и сами производственные издержки, что отражается на цене продукции. Например, добавляет господин Дмитриев, себестоимость паучей — металлизированных пластиковых пакетиков с влажным кормом — с начала марта выросла на 15% год к году.

Алина Мигачёва