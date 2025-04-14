В России не год свиньи

Из-за двукратного падения рентабельности бизнеса свиноводы стремятся наращивать экспорт. Крупный производитель «Агроэко» начал поставки мяса в потребительской упаковке в Грузию. Свинину за рубеж удается продавать дороже, чем внутри страны, где годовой рост цен на многие позиции ниже инфляции. Это может помочь компаниям избежать снижения производства. Но многие привлекательные направления для свинины закрыты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Агроэко» начала поставки свинины в потребительской упаковке в Грузию, рассказали “Ъ” в компании. Продукцию планируется отгружать в рестораны и розничные сети. Объемы поставок в компании не привели. В Россельхознадзоре ранее указывали, что Грузия в январе—марте увеличила закупки российской свинины.

ГК «Агроэко» — один из крупных производителей свинины. В прошлом году компания заняла 5,6% рынка по выпуску продукции в живом месте. Это шестое место по стране. Объем производства продукции из переработанной свинины «Агроэко» в 2024 году составил 214 тыс. тонн, прибавив 19,5% год к году. Тогда же компания начала поставки в Конго, Индию и Сербию.

Ставку на зарубежные направления делают многие производители. Согласно Национальному союзу свиноводов, объем экспорта свинины в 2024 году вырос более чем на треть, до 320 тыс. тонн. Это 6–7% от общего объема производства. Стратегической целью в ассоциации считают 10%. В «Мираторге» “Ъ” пояснили, что экспорт — главный резерв для балансирования внутренних цен и долгосрочной финансовой устойчивости производителей. В группе «Черкизово» и ГАП «Ресурс» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Согласно Ntech, оптовая стоимость товарной свинины 7–13 апреля составила в среднем 144 руб. за 1 кг живого веса. За неделю значение выросло на 1%, год к году — на 25%. Но для отрубов коррекция различается. Если грудинка на кости за год подорожала на 29%, до 258 руб. за 1 кг, то окорок — всего на 3%, до 265 руб. за 1 кг. Лопатка прибавила 5% за год, до 260 руб. за 1 кг, шея — 6%, до 420 руб. за 1 кг. Это ниже инфляции, годовой уровень которой, согласно Росстату, в марте составил 10,3%. Дифференциация продиктована экспортным потенциалом отдельных отрубов и переориентацией потребителей на премиальное мясо (см. “Ъ” от 10 февраля).

Средние потребительские цены на свинину на 7 апреля, согласно Росстату, составили 371,4 руб. за 1 кг, прибавив 8,9% год к году. Говядина и баранина подорожали на 14,8%, до 627,9 руб. и 814,9 руб. за 1 кг соответственно.

Свинина дорожает медленнее, чем другие товары, констатирует партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. Если продукция не будет расти хотя бы в рамках инфляции, это, по ее словам, негативно скажется на отрасли.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров оценивает текущую маржинальность свиноводства в 15%. Ранее показатель, по его словам, достигал 30%. Основным фактором снижения эксперт называет корма: в себестоимости производства свинины их доля 60–70%. Национальный союз свиноводов в своей презентации (есть у “Ъ”) замечает, что стоимость фуражного ячменя и пшеницы в России за два года выросла на 40–50%.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин обращает внимание на резкое увеличение зарплат в отрасли (см. “Ъ” от 26 марта), затрат на электроэнергию, топливо, сельхозтехнику и проч. Все это несколько лет приводит к снижению рентабельности свиноводства, говорит он. На горизонте трех-пяти лет это сделает невозможным дальнейшие инвестиции и может способствовать снижению объемов производства, следует из презентации Национального союза свиноводов.

Привлекательность зарубежных рынков объясняется более высокой ценой продажи. Средняя стоимость свинины в Китае в два раза выше, чем в России, говорит господин Гафаров. А на страну, по его словам, приходится 30% поставок за рубеж. Но география развития экспорта ограничена: доступа на европейские рынки у российских производителей, по словам господина Юшина, давно нет из-за ветеринарных ограничений. Закрыты и другие интересные направления — Южная Корея, Япония, Филиппины и Мексика, перечисляет он. С Филиппинами, по словам эксперта, ведутся переговоры об открытии, но, например, с Японией, одним из мировых лидеров по закупкам свинины, никакого диалога нет.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров