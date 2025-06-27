Квоты не той системы

Дискуссия о «жестком» климатическом регулировании в России с приближением к концу сахалинского эксперимента по квотированию выбросов парниковых газов (он завершится в 2025 году) начала обостряться. Как говорится в первом Национальном докладе о климатической повестке в России, подготовленном Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, масштабировать проект по созданию рынка углеродных единиц на национальный уровень — «неэффективное решение», так как оно не позволит достичь главных целей национальной климатической политики. В частности, это связано с отсутствием первичного рынка углеродных единиц, необходимостью встраивания России в мировой углеродный рынок и защиты от введения в ЕС пограничного корректирующего углеродного механизма СВАМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению авторов первого национального доклада о климатической политике, эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине должен остаться на острове — для России в целом его модель не подходит

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom По мнению авторов первого национального доклада о климатической политике, эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине должен остаться на острове — для России в целом его модель не подходит

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Тиражирование сахалинского эксперимента на всю страну является неэффективным решением, говорится в первом ежегодном Национальном докладе о климатической повестке в России — его подготовил Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН совместно с Фондом Андрея Мельниченко и медиагруппой «Россия сегодня» (см. “Ъ” от 26 июня). Механизм квотирования в нынешней конструкции пока не позволяет достичь ни одной из трех приоритетных целей национальной климатической политики — ни увеличения объема поступлений в бюджет, ни обеспечения защиты от «трансграничного углеродного налога» ЕС (см. “Ъ” от 30 апреля), ни встраивания в мировой углеродный рынок согласно ст. 6 Парижского соглашения.

Отметим: эксперимент по созданию локального углеродного рынка и достижению углеродной нейтральности региона к концу 2025 года (см. “Ъ” от 16 февраля 2022 года) начался в Сахалинской области по инициативе Минэкономики в 2022 году. В нем участвуют 35 компаний, обязанных сократить выбросы парниковых газов (ПГ) на 160 тыс. тонн СО2-эквивалента. Сахалин был выбран для обкатки модели регулирования в силу изолированности и невысокой концентрации промышленных предприятий с крупными выбросами.

В мире существуют две типовые модели систем торговли выбросами — европейская и японская.

Принципиальное отличие в том, что они работают с изначально разными торгуемыми единицами. Европейская модель — с «разрешениями», которыми должны быть покрыты все эмиссии ПГ. Японская схема же требует оплаты только отклонений от разрешенного объема выбросов. Еще одно отличие — в организации рынка единиц сокращений: в европейской модели есть первичный (регулятор—эмитент) и вторичный (эмитент—эмитент) рынки. В японской модели первичного рынка нет — регулятор на начальном этапе устанавливает лишь базовый показатель выбросов, а компании торгуют полученными квотами. Из-за этих различий синхронизация европейской и японской моделей углеродного регулирования невозможна, отмечают авторы доклада.

Сахалинский эксперимент реализован Минэкономики как система торговли выбросами по японской модели, допускающей зачет компаниями, превышающими квоты, углеродных единиц формирующегося в России добровольного углеродного рынка. Авторы документа отмечают невозможность наполнения бюджета за счет продажи квот, так как в России первичный рынок углеродных единиц отсутствует. К тому же из-за такого подхода российские углеродные единицы могут торговаться только в двух регионах Японии и Саудовской Аравии — перспектив выхода на другие рынки нет.

О полном отказе от тестируемой системы речь, впрочем, не идет — лишь о перенастройке.

«Как региональный эксперимент и региональная модель — это хорошая история»,— отметил в ходе презентации доклада ИНП РАН заведующий лабораторией анализа и прогнозирования климатических рисков экономического развития института Андрей Колпаков. Для этого есть и нормативная база: в соответствии с №34-ФЗ от 6 марта 2022 года субъекты РФ имеют право провести эксперимент по ограничению нетто-выбросов ПГ на своей территории.

Отметим, дебаты по поводу тиражирования сахалинского климатического эксперимента идут давно. Представители бизнеса неоднократно отмечали, что опасаются использования климатической темы как рычага экономического давления. При этом глава Минэкономики Максим Решетников заявлял, что власти пока продолжат тестировать «мягкую модель», в которой обязательным является предоставление организациями отчетности о выбросах, а климатические проекты реализуются ими добровольно, без установления квот (см. “Ъ” от 17 февраля).

В целом сахалинский эксперимент выявил ряд вопросов, отмечает партнер Kept Владимир Лукин. Во-первых, ключевой инструмент регулирования — справедливая рыночная цена на углерод — пока что не реализован. Кроме того, необходимо принимать во внимание региональную специфику Сахалина, в частности ограниченное количество объектов регулирования. Регулирование на национальном уровне рано или поздно должно состояться, указывает эксперт. Консенсусом могут быть ее доработка и тестирование на других регионах — «только тогда можно решать вопрос о масштабировании».

Анна Королева