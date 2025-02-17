Парижскому соглашению приказали долго жить

Парижское соглашение неэффективно, но выходить из него России не следует, такой вывод можно сделать по итогам Климатического форума Российского союза промышленников и предпринимателей. Бизнес в целом готов и далее следовать курсу на реализацию климатической повестки, но ожидает ее переформатирования на международном уровне. В том числе в части механизмов трансграничного углеродного регулирования и использования темы климата в качестве инструмента экономического давления. Российское Минэкономики смены климатического курса не провозглашает, но обещает предприятиям мягкий подход к регулированию выбросов и время на формирование углеродного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупный бизнес (слева — президент РСПП Александр Шохин) рекомендовал Минэкономики (справа — глава ведомства Максим Решетников) активнее противодействовать «дискриминационным механизмам углеродного регулирования»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Крупный бизнес (слева — президент РСПП Александр Шохин) рекомендовал Минэкономики (справа — глава ведомства Максим Решетников) активнее противодействовать «дискриминационным механизмам углеродного регулирования»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Представители бизнеса и власти на прошедшем в пятницу Климатическом форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудили ситуацию с выполнением Парижского соглашения о мерах по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Напомним, РФ присоединилась к этому договору в 2019 году. На фоне подписания 20 января этого года Дональдом Трампом указа о выходе США из соглашения дискуссия о необходимости оставаться его стороной активизировалась и в России.

В принятой в пятницу по итогам форума РСПП резолюции, в частности, заявлено, что Парижское соглашение не позволяет достичь целей по ограничению глобального потепления, хотя на декарбонизацию и энергопереход экономики ежегодно в мире расходуется около $5 трлн. Отмечено также, что на развивающиеся страны возлагаются все новые обязательства без адекватных механизмов финансирования, а европейские государства используют климатическую повестку в качестве инструмента экономического давления.

Впрочем, несмотря на такую риторику, призыва к выходу из соглашения на форуме не прозвучало. Президент РСПП Александр Шохин заявил, что промышленники намерены придерживаться курса на реализацию климатической повестки, но ожидают ее переформатирования на международных площадках. В частности, по его словам, необходимо «переосмысление системы постановки целей по сокращению глобальной нетто-эмиссии, механизмов трансграничного углеродного регулирования, влияния санкций на климатическую кооперацию».

Проведенный в преддверии форума опрос показал, что почти 70% компаний сохраняют свою климатическую политику, несмотря на неопределенность повестки на глобальном уровне. В РСПП полагают, что странам надо разрабатывать более экономически оправданные подходы к теме климатической политики и углеродного регулирования с учетом национальных интересов. России же, как сказано в резолюции, стоит запустить активную климатическую дипломатию, поддерживая формирование новых институтов в сотрудничестве с партнерами из стран БРИКС, ЕАЭС, заинтересованных государств Глобального Юга и другими сторонами. «Новые международные реалии требуют от России придерживаться гибкой климатической политики, направленной на снижение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов без избыточного давления на экономику»,— сформулировали промышленники свои пожелания властям.

Власти в лице главы Минэкономики Максима Решетникова смены курса на форуме обещать не стали, хотя и солидаризировались с некоторыми выводами промышленников. Министр отметил, что при формировании государственной климатической политики ведомство исходит в первую очередь из задач социально-экономического развития. «Оснований для существенного пересмотра тех подходов и позиций, которые мы все эти годы прорабатывали, нет»,— заявил Максим Решетников.

При этом министр согласился с тем, что глобальный энергопереход является вызовом для конкурентоспособности российской экономики, подчеркнув, что цель выполнить «задачу декарбонизации любой ценой никогда не ставилась». По его словам, вопрос платы за углерод не будет обсуждаться как минимум до 2027–2028 года. Власти, отметил Максим Решетников, продолжат тестировать «мягкую модель»: предоставление организациями отчетности о выбросах и реализация добровольных климатических проектов без установления квот. Впрочем, продолжит тестироваться и более строгий подход. «Более жесткую модель — с квотами — тестируем в Сахалинской области, итоги будем подводить во втором полугодии»,— сказал министр.

Фактически промышленности дан сигнал о том, что излишнего давления на нее в части климатической повестки не будет. Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО и гендиректор компании «КарбонЛаб» Михаил Юлкин в этой связи предупреждает, что «зеленое» развитие — это прежде всего переход на новый технологический уклад и Россия не должна упускать время, если не хочет оказаться в положении догоняющего.

В Минэкономики полагают, что задержки с реализацией поставленных задач нет. «Заниматься энергоэффективностью и снижением выбросов компании подталкивают запрос общества, времени и желание быть конкурентоспособными на мировом рынке и российском рынке. Снижать углеродный след — это задача прежде всего компаний. И организации, работающие на экспорт, давно уже начали этим заниматься,— сказали “Ъ” в ведомстве.— Задача же органов власти — помогать бизнесу оставаться конкурентным на мировом рынке. Для этого была создана инфраструктура по реализации климатических проектов и выпуску углеродных единиц, число климатических проектов постоянно растет».

Анна Королева