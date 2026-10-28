Гендиректор Cloud.ru допустил выход компании на китайский рынок

«К международной экспансии мы подходим взвешенно. Большая ставка для нас Китай. У нас очень тесные технологические связи с этой страной», — сказал господин Лобоцкий. При создании облачной платформы, напомнил он, использовались решения китайских вендоров, а сейчас идет взаимодействие по разным технологиям — от графических ускорителей до роутинга языковых моделей.