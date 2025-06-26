Погода шепчет не суетиться

Общий эффект изменения климата на годовой ВВП России при адекватной политике адаптации может составить около 1 трлн руб. через 20 лет при потеплении климата на 1˚С, говорится в первом ежегодном Национальном докладе о климатической повестке в России. Доклад разработан Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН совместно с Фондом Андрея Мельниченко и медиагруппой «Россия сегодня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Климатическая повестка является важной и неотъемлемой составляющей мировой экономики. Важно адаптироваться к климатическим изменениям, чтобы снизить риски. При этом изменение климата создает дополнительные позитивные возможности для отдельных сфер экономики»,— заявил в ходе презентации доклада заведующий лабораторией анализа и прогнозирования климатических рисков экономического развития Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Андрей Колпаков. Основной вывод ученых заключается в том, что спокойная, адекватная политика адаптации равна экономической эффективности, пояснил господин Колпаков. Она выражается в конкретном приросте ВВП страны.

Сегодня, по словам эксперта, выбросы в России очень разнообразны, «с одной стороны, это означает серьезные требования к процессам учета и управления. Но с другой — у нас есть масса возможностей, где мы можем заниматься низкоэмиссионной трансформацией», отметил он.

Адаптация к изменениям климата должна стать приоритетом национальной политики, полагают авторы документа. В числе выводов — необходимость обеспечить органичное встраивание элементов адаптации в систему стратегического планирования в сфере социально-экономического развития России. Для этого нужно целесообразно разработать и внедрить систему ключевых показателей эффективности, которая бы задала внятные направления деятельности и позволила осуществлять мониторинг достижения поставленных целей.

Как отмечается в документе, три крупнейшие категории выбросов ПГ в России на текущий момент — это эмиссии СО2 от сжигания топлива на электростанциях и котельных, дорожном транспорте и в бытовом секторе.

В топ включены и другие типы выбросов: эмиссии СО2 от промышленных процессов в металлургии, химии, производстве стройматериалов; фугитивные эмиссии СО2 и СН4 в ТЭК; эмиссии метана от отходов и сельского хозяйства; эмиссии оксида азота N2O от сельского хозяйства и другие.

Отметим, в исследовании проанализировано текущее состояние климатической политики и углеродного регулирования в стране. Доклад должен стать ежегодным аналитическим инструментом для повышения эффективности политики в области сокращения выбросов парниковых газов.

Анна Королева