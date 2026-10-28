Путин встретился с президентом Египта в Кремле

Владимир Путин поблагодарил Абдель Фаттаха ас-Сиси за то, что он смог посетить мероприятие. «Мы с вами стояли у истоков этого формата, провели первую российско-африканскую встречу на высшем уровне в Сочи в 2019 году»,— сказал президент в начале встречи.