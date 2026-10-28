Путин встретился с президентом Египта в Кремле
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Египетский президент прибыл в Москву на третий саммит «Россия — Африка».
Владимир Путин поблагодарил Абдель Фаттаха ас-Сиси за то, что он смог посетить мероприятие. «Мы с вами стояли у истоков этого формата, провели первую российско-африканскую встречу на высшем уровне в Сочи в 2019 году»,— сказал президент в начале встречи.
Главы государств, среди прочего, обсудили экономическое сотрудничество. Владимир Путин отметил, что строительство АЭС Эль-Дабаа (генеральный подрядчик — «Росатом») идет по плану. Кроме того, напомнил он, товарооборот между странами вырос на 14% с января по август. В 2025 году показатель впервые превысил $10 млрд.