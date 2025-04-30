Конкурентоспособность за свой счет

Вводимое в ЕС с 2026 года трансграничное углеродное регулирование (СВАМ) позволит добиться заявленной цели — стимулировать европейскую и мировую промышленность к снижению выбросов парниковых газов, но при этом оно не лишено противоречий,— такой вывод содержит новая публикация американских экономистов в NBER. Они полагают, что механизм повысит внутреннюю конкурентоспособность стран, его применяющих, сократит выбросы и будет поощрять к внедрению подобного регулирования и в других макрорегионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Американские экономисты Кимберли Клаузинг, Джонатан Колмер, Аллан Сяо и Кэтрин Вольфрам опубликовали в рабочих материалах Национального бюро экономических исследований (NBER) препринт статьи «Глобальные последствия механизмов введения СВАМ». Авторы исследования построили модель количественного равновесия мировой торговли, для того чтобы оценить, как политика трансграничного углеродного регулирования способна влиять на рынки.

Ситуация проанализирована для двух ключевых отраслей, на которые нацелено CBAM на первом этапе: для алюминиевой и сталелитейной. На их долю сейчас приходится 14% мировых выбросов и более $1 трлн объема международной торговли.

Напомним, что в рамках CBAM компании, импортирующие продукцию в ЕС, будут обязаны сообщать о выбросах парниковых газов, осуществленных при ее производстве. Пока регулирование ЕС охватит шесть углеродоемких отраслей: это черная металлургия, производство алюминия, цемента, электроэнергии, удобрений и водородного топлива. В соответствии со CBAM импортеры должны приобретать сертификаты по цене на выбросы углерода в ЕС. Это должно происходить в рамках системы торговли квотами на выбросы (ETS).

Смысл механизма — компенсировать выбросы и обеспечить паритет между иностранными и внутренними производителями ЕС. CBAM будет постепенно вводиться в действие в ЕС с 2026 года, в Великобритании — с 2027-го. О возможности введения такого механизма сообщали также Канада, Австралия и Тайвань. Китай уже расширил свою систему торговли квотами на выбросы на отрасли, ориентированные на CBAM.

Основной целью ЕС является повышение конкурентоспособности компаний на внутреннем рынке.

Авторы работы отмечают, что потери прибыли из-за введения налога на углерод могут составить $15 млрд в год для ЕС и Великобритании и $100 млрд в случае, если регулируемый рынок расширится и на Китай. В то же время налогообложение выбросов может приносить странам значительные доходы: до $20 млрд для ЕС и Великобритании и до $180 млрд в случае присоединения к этой программе КНР.

Оценивая эффективность СВАМ в целом, авторы работы делают пять основных выводов. Первый: налогообложение выбросов сокращает мировое предложение товаров и повышает цены, но снижение вредного воздействия на среду приводит к росту социального благосостояния при разумной оценке стоимости углерода. Второй вывод: при СВАМ происходит перераспределение продаж товаров в пользу нерегулируемых рынков, регулируемые же вполне могут получить рост доходов при умеренном уровне налогообложения углерода.

В-третьих, CBAM повышает глобальную конкурентоспособность производителей на регулируемых рынках — система выравнивает условия конкуренции, вводя углеродное регулирование для импортных товаров. При этом потери прибыли «грязных» компаний могут составить до 15%. В-четвертых, CBAM сокращает объем выбросов на нерегулируемых рынках примерно на одну треть. И, наконец, пятое: авторы исследования не считают, что CBAM окажет большее давление на страны с низким уровнем дохода — экологически чистые производства смогут извлечь выгоду из углеродного регулирования ЕС. Например, производство алюминия в Мозамбике основано на гидроэнергетике, и такая экологически чистая энергия обеспечит ее конкурентоспособность при поставках в ЕС.

Анна Королева