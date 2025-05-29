Европейский климат тронулся к цели

Государства—члены Евросоюза значительно сократили отставание от заявленных властями целей в области энергетики и климата. Как говорится в сообщении Еврокомиссии, на текущий момент ЕС способен обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) до 54% от уровня 1990 года, а доля возобновляемых источников в энергогенерации может достичь 42,5%. Это станет возможно, если «государства-члены полностью реализуют разработанные и запланированные ими национальные меры в соответствии с климатической политикой блока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce / File photo / Reuters Фото: Nacho Doce / File photo / Reuters

Изначально Евросоюз ставил задачу сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 40% от уровня 1990 года (см. “Ъ” от 24 октября 2014 года), однако в 2020 году показатель был скорректирован до 55%. В сообщении отмечается, что регион придерживается взятых на себя климатических обязательств, а переход к чистой энергетике является одним из приоритетов в достижении промышленной конкурентоспособности и социальной сфере. В Еврокомиссии (ЕК) подчеркнули, что проведенная оценка обеспечивает «прочную основу для обсуждения следующих шагов на пути к декарбонизации ЕС к 2040 году и достижению климатической нейтральности к 2050 году».

«Государства-члены демонстрируют политическую решимость снизить нашу зависимость от импорта ископаемого топлива, повысить устойчивость и безопасность энергоснабжения и инфраструктуры, ускорить интеграцию внутреннего энергетического рынка и поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается, инвестициями и развитием технологий»,— отмечается в сообщении ЕК.

Отметим, что проведенная в 2023 году оценка национальных планов по энергетике и климату (NECP), призванных обеспечить достижение целей ЕС по климату к 2030 году, показала, что большинство государств прилагают недостаточно усилий по выполнению требований ЕК. Так, планы всех государств обеспечивали сокращение выбросов парниковых газов только на 51% к 2030 году, а доля возобновляемых источников в энергетическом балансе ожидалась на уровне 38,6–39,3% по сравнению с целевым показателем 42,5%.

Все государства-члены должны были представить свои обновленные планы до 30 июня 2024 года. Однако, как говорится в сообщении Еврокомиссии, до сих пор с этим справились не все страны, хотя их цели и были включены в общий анализ. Бельгия, Эстония и Польша — «должны сделать это без промедления». Кроме того, комиссия работает над индивидуальной оценкой NECP Словакии, который был представлен ЕК 15 апреля 2025 года.

Анна Королева