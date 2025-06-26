С ядерной сделки стряхнули пепел

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном по ядерной проблематике возобновятся на следующей неделе. После 12-дневной войны от Тегерана ожидают заверений, что он не будет развивать свою ядерную программу, следует из комментариев главы Белого дома. Вместе с тем в повестку переговорного процесса может войти и вопрос о судьбе накопленного высокообогащенного урана, запасы которого Тегеран, как теперь считают, смог перепрятать. Не исключено, что для диалога созрели необходимые условия: по одной из версий, после войны в Тегеране свои позиции укрепила группа умеренных политиков, выступающих за диалог с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс между США и Ираном, оборвавшийся на фоне стартовавшей 13 июня израильской операции «Народ как лев», возобновится на следующей неделе. «У них была война, они сражались, теперь они возвращаются в свой мир,— пояснил глава Белого дома, общаясь с журналистами в конце саммита НАТО в Нидерландах.— Я мог бы получить заверение, что они (иранцы.— “Ъ”) не собираются становится ядерными. Мы, вероятно, попросим об этом». Впрочем, американский лидер не стал прояснять, ведет ли он речь о новой ядерной сделке с Тегераном, переговоры по которой были начаты 12 апреля.

«Теперь на переговорах с Ираном будет обсуждаться то, как мы перестроим для вас (иранцев.— “Ъ”) гражданскую ядерную программу, чтобы она стала лучше и не предусматривала обогащения»,— пояснил 25 июня спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. По его словам, такая модель ядерной программы существует у ОАЭ «и многих других стран», которым «не нужно заниматься обогащением для атомной энергетики». Из этого следует, что Тегерану, скорее всего, в рамках переговоров предложат импортировать обогащенный уран для АЭС из-за рубежа и официально отказаться от собственных производственных мощностей.

В администрации Трампа настаивают, что Исламская Республика и так лишилась значительной части своей ядерной программы. В результате американских бомбардировок в ночь на 22 июня ей был нанесен «серьезный ущерб», отчитался директор ЦРУ Джон Рэтклифф. «Несколько ключевых ядерных объектов Ирана уничтожены, на восстановление потребуются многие годы»,— пояснил он. С этим согласна директор Нацразведки США Тулси Габбард. В соцсети X она заметила: если бы иранцы захотели восстановить свои ядерные объекты, «им пришлось бы полностью перестроить» ключевые заводы в Натанзе, Фордо и Исфахане. А на это необходимы годы, считает госпожа Габбард.

Но это не все, что волнует Вашингтон. В повестку переговоров с Ираном, скорее всего, будет включен и вопрос о судьбе его запасов высокообогащенного урана, дал понять вице-президент США Джей Ди Вэнс. Выступая в эфире канала ABC 22 июня, он пояснил, что администрация президента США будет «работать в ближайшие недели» над тем, чтобы определить судьбу этого ядерного материала, обогащенного до 60%, который, как считают в США и Израиле, был перепрятан иранскими специалистами в преддверии израильской операции.

Впрочем, неизвестно, согласится ли на переговоры Тегеран.

В своем очередном обращении к нации 26 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил: все, чего хотят США,— это капитуляция Ирана. А этого никогда не произойдет, дал понять великий аятолла.

Однако, как утверждают источники The New York Times (NYT), на фоне 12-дневной войны в Иране усилила свои позиции группа влияния, выступающая за «умеренный» внешнеполитический подход и переговоры с Западом. Ее центральная фигура — президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, представляющий реформаторский лагерь.

В политическом руководстве Израиля пока не дают оценку готовности США возобновлять ядерные переговоры с Ираном.

Более того, как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин, еврейскому государству пока рано подводить итоги и собственной операции против Исламской Республики. «Это была операция, которую ЦАХАЛ готовил на протяжении многих лет — от планирования до создания соответствующих условий, которые позволили ее реализовать,— наряду с оперативным опытом, полученным во время войны»,— пояснил представитель армии.

Господин Эфрин подчеркнул, что его страна при необходимости готова вернуться к военному давлению на своего регионального противника. «Мы остаемся в состоянии повышенной готовности. Мы полностью готовы отразить угрозы Государству Израиль и провести оборонительные и наступательные операции»,— пояснил представитель ЦАХАЛа.

Однако, судя по всему, правительство Биньямина Нетаньяху пока будет наблюдать, чего США смогут добиться с помощью дипломатии. Как пояснил один из источников издания Ynet в израильских спецслужбах, главным достижением операции «Народ как лев» является «укрепление национальной решимости и регионального сдерживания». «Теперь мы должны превратить этот успех в новые дипломатические соглашения и долгосрочный рост»,— заключил собеседник Ynet.

Нил Кербелов