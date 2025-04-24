В ядерную сделку вписывают импорт

США не выступают против гражданской ядерной программы Ирана, но хотят, чтобы она основывалась на импорте ядерного топлива. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Он указал на то, что государства, использующие ядерную энергию в мирных целях, не должны заниматься самостоятельным обогащением урана. Вероятно, в рамках сделки с Ираном США хотят обязать его работать по схеме ОАЭ, которые импортируют ядерные материалы. Тегеран уже давал понять, что его не устроит «эмиратская модель» и существование национальной программы по обогащению урана не подлежит обсуждению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP

Подробности позиции США на переговорах с Ираном Марко Рубио привел, выступая в подкасте The Free Press 23 апреля. «Если Иран хочет гражданскую ядерную программу, он может обладать ею, как и многие другие страны мира»,— заявил госсекретарь США.

Однако, по словам господина Рубио, для этого Тегерану придется «импортировать обогащенный материал», потому что это и есть «путь к гражданской, мирной ядерной программе».

«Но если они (власти Ирана.— “Ъ”) будут настаивать на обогащении урана (у себя.— “Ъ”), то они станут единственной страной в мире, у которой (официально.— “Ъ”) нет оружейной программы, но которая занимается обогащением, а это проблематично»,— добавил он. Господин Рубио считает, что это открывает возможность разработок в военных целях.

Вероятно, в рамках переговорного процесса, который должен продолжиться 26 апреля на уровне экспертных групп, администрация президента Дональда Трампа намерена склонить Иран к тому, чтобы перенять модель, по которой работает ядерная программа ОАЭ. Она предполагает отказ от самостоятельного обогащения ядерного материала в пользу его приобретения из-за рубежа. Отдельно на Абу-Даби лежит обязательство не перерабатывать отработанное топливо для получения частиц, которые могли бы быть использованы при создании ядерного оружия.

Власти Ирана уже отмечали, что не готовы отказываться от национальной программы обогащения урана, однако не против снизить ее темпы. В преддверии переговоров в Риме, состоявшихся между Вашингтоном и Тегераном 19 апреля, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что условия, которые выдвигает к США Исламская Республика, включают в себя «ослабление санкций, отказ от ливийской модели (полный добровольный демонтаж ядерной инфраструктуры.— “Ъ”) или эмиратской модели, прекращение угроз со стороны США, быстрый прогресс (в рамках согласования сделки.— “Ъ”), сдерживание таких подрывных игроков, как Израиль, и содействие иностранным инвестициям».

В разговоре с The Wall Street Journal бывший заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью напомнил, что идея навязать Ирану вариант с импортом урана уже возникала на переговорах, когда обсуждалась сделка 2015 года — Совместный всеобъемлющий план действий. Однако, по его словам, все упиралось в недоверие со стороны иранского руководства и нежелание импортеров урана работать по такой схеме.

Так или иначе, сейчас Вашингтон и Тегеран «очень далеки от какого-либо соглашения», заметил господин Рубио.

«Мы признаем, что это трудно и тяжело,— сказал он.— Но мы привержены достижению мирного результата, приемлемого для всех. Может быть, это невозможно, мы не знаем». Администрация Трампа хотела бы добиться мирного решения ядерного вопроса и «не прибегать ни к чему другому, даже не спекулировать на эту тему», добавил глава Госдепартамента.

Как пояснил гендиректор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, для создания нескольких ядерных боеголовок Ирану — при наличии политической воли — потребуются не годы, а месяцы. «Материал для того, чтобы произвести несколько боеголовок, там уже есть,— отметил господин Гросси, выступая на семинаре в американском Совете по международным отношениям в середине апреля.— В прошлом, как мы все знаем, они проводили исследования и даже испытания некоторых необходимых элементов для ядерного устройства, которые в той или иной форме сохранились, или, по крайней мере, у нас нет полной уверенности в том, что они полностью исчезли. Так что, конечно, вы знаете, даты всегда условны, но это (создание бомб.— “Ъ”) действительно вопрос месяцев, а не лет».

В связи с этими обстоятельствами на международном сообществе лежит огромная ответственность, чтобы предотвратить появление военного атома у Ирана. «И все эти переговоры, все эти встречи в эти дни направлены на это»,— резюмировал глава МАГАТЭ.

Нил Кербелов