«А как же цели военной операции?»

Жизнь в Израиле постепенно возвращается в нормальное русло. Смолкли сирены тревоги, начал ходить общественный транспорт, открылись магазины и рынки, вернулся к работе аэропорт Бен-Гурион. Тем временем не все израильтяне рады перемирию. Многие задают себе вопрос, устранена ли иранская угроза, и не находят на него однозначного ответа. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Израиле Мария Радлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстановка в аэропорту Бен-Гурион

Фото: Violeta Santos Mour / Reuters Обстановка в аэропорту Бен-Гурион

Фото: Violeta Santos Mour / Reuters

Вторые сутки без тревожных уведомлений от службы тыла и пронзительных звуков сирен, прорезающих ночную тишину. Израильтяне приходят в себя после завершения 12-дневной войны и пытаются разобраться, что произошло на самом деле и можно ли верить утверждениям офиса Нетаньяху о том, что иранская ядерная угроза нейтрализована и Израиль достиг всех своих целей в ходе операции «Народ как лев».

Командование тыла отменило с восьми вечера 24 июня ограничения на всей территории Израиля. Исключения касаются лишь населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа: для них продолжают действовать специальные указания. Общественный транспорт возвращается к полноценной работе, открываются магазины, кафе, рестораны, банки, биржа. На пляжи вновь стекаются отдыхающие.

К полноценной работе вернулся аэропорт Бен-Гурион. Первые самолеты иностранных авиакомпаний приземлились в Тель-Авиве уже ночью в среду. После того как небо Израиля было открыто, к El Al и другим местным авиакомпаниям присоединились молдавская HiSky, эмиратская Flydubai, кипрская TUS Airways, греческая Blue Bird и румынская TAROM. Со следующей недели запланировано возвращение некоторых других зарубежных авиакомпаний.

На фоне обновленных указаний министр образования Израиля Йоав Киш распорядился начать с 25 июня постепенное возвращение учеников в классы. Оно будет происходить поэтапно и в соответствии с готовностью местных администраций. Учебные заведения, пострадавшие от ракетных ударов, не обязаны возобновлять свою деятельность.

По данным 12-го телеканала, в результате иранских ракетных ударов повреждения получили здания около 300 школ. Более 15 тыс. человек по всему Израилю были эвакуированы из своих домов, в налоговое управление поступило свыше 41 650 исков о возмещении ущерба.

«Мы выжили,— говорит житель Ришон-ле-Циона Орен Шнайдер.— Теперь нам просто нужно, чтобы государство поддержало нас — без бюрократии, без задержек».

Лиза Язди наблюдает за тем, как бульдозер сносит остатки разрушенного иранской ракетой здания, в котором она прожила 34 года: «Это тяжелый момент — 34 года воспоминаний. Но я благодарна за то, что жива. Мы построим новый дом».

Одни израильтяне встретили перемирие с облегчением, другие отнеслись к нему со скепсисом, а кто-то испытал шок и разочарование. «Мы полны беспокойства относительно того, что нас ждет дальше»,— говорит жительница Тель-Авива Ноа Шайбет. Ее муж Ариэль в недоумении от того, что происходит: «В один момент мы были в состоянии войны, а в следующий — уже нет. А как же цели военной операции? Они достигнуты? Нам не следует забывать о погибших. Я до сих пор не могу это осознать».

За 12 дней в Израиле 28 человек погибли, 3238 были ранены, 23 из них находятся в тяжелом состоянии, 111 получили ранения средней степени тяжести. Всего по Израилю было выпущено 550 ракет и более 1 тыс. беспилотников.

Нескольким иранским баллистическим ракетам удалось прорвать систему ПВО, обнаружив ее уязвимости. Это вызвало новые призывы ускорить разработку систем лазерного перехвата следующего поколения и расширить так называемую физическую защиту — речь об убежищах и укрепленных помещениях для гражданских лиц.

Вечером 25 июня Биньямин Нетаньяху обратился к нации: «За 12 дней операции "Народ как лев" мы достигли исторической победы, и эта победа останется в памяти поколений».

Однако министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который участвовал в принятии решений на протяжении всей военной кампании, хотя и похвалил достижения ЦАХАЛа, заявил, что операция закончилась слишком рано. «Мы должны были продолжать (операцию.— “Ъ”) еще несколько дней — свергнуть иранский режим и раз и навсегда прекратить подачу кислорода "Хамасу" и "Хезболле"»,— сказал он.

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили, что иранский завод по обогащению урана Фордо был разрушен в результате атаки США. Именно это было объявлено важнейшей целью операции. Благодаря ударам США и Израиля Иран отброшен в разработке ядерного оружия на многие годы назад, считают в канцелярии.

Вот только доклад американской разведки, попавший в СМИ, подпортил израильтянам впечатление, поставив под сомнение победные реляции Дональда Трампа. Оптимизма израильтянам не добавляет и новое заявление Минобороны страны. Там потребовали провести экстренное заседание по перевооружению армии. Ведомство запросило дополнительные 60 млрд шекелей, часть из которых пойдет на пополнение боеприпасов. По словам военных, Иран в любую минуту может начать подготовку к новым военным действиям.

Глава Минобороны Амир Барам провел экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить готовность тыла и защиту энергетической системы на фоне войны. На встрече обсуждали вопросы устойчивости сектора, обеспечение бесперебойных поставок электричества, топлива и газа, а также совершенствование логистики и транспортных систем в условиях возможного затяжного конфликта.

Эксперты по безопасности предупреждают: настоящий вызов Израилю еще впереди. Без соглашения с США и эффективных механизмов инспекций Иран довольно скоро возобновит ядерную и ракетную программы.

«Нет ничего, что могло бы помешать им восстановиться»,— сказал Деннис Цитринович, бывший глава иранского отделения Управления военной разведки Армии обороны Израиля. Он предупредил, что при негативном развитии событий Израиль может быть втянут в затяжную войну на истощение.

Расстроило израильтян и заявление главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, подтвердившего, что Иран все еще имеет возможность восстановить свои ядерные объекты. Заявление прозвучало на фоне противоречивых сообщений об ущербе, нанесенном американскими и израильскими атаками. «Технические знания существуют, производственные мощности сохранились, этого нельзя отрицать,— пояснил Рафаэль Гросси.— Какая-то часть ядерной инфраструктуры Ирана уцелела после бомбардировок».