Хаменеи: США не добились ничего существенного атаками на ядерные объекты Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в четверг, что в результате американских атак на иранские ядерные объекты не произошло «ничего существенного». Об этом аятолла сказал в первом обращении к нации после завершения 12-дневной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

«Они атаковали наши ядерные объекты, что, конечно, заслуживало бы уголовного преследования в международных судах, но они не сделали ничего существенного»,— сказал Али Хаменеи (цитата по AFP).

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три иранских ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. После атак президент США Дональд Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты, и назвал конфликт Ирана и Израиля завершенным. The New York Times писала, что для удара по Фордо было использовано несколько американских бомбардировщиков B-2. В ЦРУ заявляли, что ядерная программа Ирана серьезно пострадала от американских ударов. В МАГАТЭ также считают, что ядерные объекты были очень серьезно повреждены.

Шестой раунд переговоров США и Ирана должен был пройти 15 июня, однако из-за военной операции Израиля встреча сорвалась. После этого американские власти несколько раз призывали иранских представителей вернуться к диалогу. Президент США Дональд Трамп отмечал, что американская администрация рассчитывает на следующей неделе провести переговоры с Ираном по его ядерной программе. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил в интервью телеканалу CNBC, что на переговорах с Ираном будет обсуждаться изменение ядерной программы таким образом, чтобы она не предусматривала обогащения.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».

Анастасия Домбицкая