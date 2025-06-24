Дональд Трамп — укротитель львов

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима прекращения огня между Израилем и Ираном с 24 июня. Но перемирие подверглось проверке на прочность в первые же часы. Сначала о его нарушении противником сообщил Израиль, который пригрозил продолжить удары по Тегерану в рамках своей операции «Народ как лев». Но Дональд Трамп был возмущен таким отношением союзника к его посредническим усилиям. В итоге премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ограничился ударом лишь по одной цели в Иране, где вечером уже праздновали победу над Америкой и «сионистским образованием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улетая на саммит НАТО в Гаагу, Дональд Трамп связался с Израилем и убедил израильское руководство отказаться от массированного ответного удара по Ирану

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Улетая на саммит НАТО в Гаагу, Дональд Трамп связался с Израилем и убедил израильское руководство отказаться от массированного ответного удара по Ирану

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

О начале прекращения огня между Израилем и Ираном Дональд Трамп объявил в ночь на 24 июня. В соцсети Truth Social американский лидер проинформировал, что стороны вооруженного конфликта согласились на «режим тишины», который должен был вступить в силу почти через шесть часов после его поста в Truth Social — а именно в 7:00 по израильскому времени (совпадает с московским). Первым, пояснил глава Белого дома, должен остановить свои нападения Иран, после чего половина дня (до 19:00 вторника) будет отведена на завершение всех боевых миссий Армии обороны Израиля. Полное прекращение огня должно воцариться только в среду, 25 июня, следовало из заявления американского лидера.

«Во время всего ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ каждая сторона будет оставаться МИРНОЙ и УВАЖИТЕЛЬНОЙ»,— подчеркнул Трамп. Он назвал конфликт, вспыхнувший после начала израильской операции «Народ как лев», Двенадцатидневной войной.

«Это война, которая могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет!» — провозгласил американский лидер.

Введение Дональдом Трампом «режима тишины» стало возможным после того, как Ирану позволили нанести в понедельник символический ракетный удар по американским военным базам в Катаре и Ираке — в отместку за массированную атаку США на иранские ядерные объекты, происшедшую в ночь на 22 июня. Больше всего ракет было выпущено по расположенной в Катаре крупнейшей в регионе американской военно-воздушной базе «Аль-Удейд». Как сообщила катарская сторона, их было 19, но только одна из них достигла территории базы, где взорвалась на открытом пространстве.

Подробности удара раскрыл сам Дональд Трамп. «Я хочу поблагодарить Иран за то, что он направил нам раннее уведомление, что дало нам возможность не потерять ни одной жизни и не допустить ни одного ранения (среди американского военного персонала.— “Ъ”),— написал американский лидер в соцсети Truth Social.— Возможно, теперь Иран сможет продолжить путь к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое».

Израиль, впрочем, решил довести до конца свою операцию против Ирана.

В ночь на 24 июня 50 истребителей израильских ВВС выпустили свыше ста ракет по «десяткам целей в Тегеране». Кроме того, утром в западной части Ирана были поражены пусковые установки, которые участвовали в ударах по Израилю.

После того как господин Трамп объявил о прекращении огня, первым готовность остановить боевые действия выразил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В соцсети X он сообщил, что никакого формального соглашения о прекращении конфликта с Израилем заключено не было, однако вооруженные силы Исламской Республики готовы прекратить удары по еврейскому государству к 4:00 по тегеранскому времени (4:30 по Москве). «Окончательное решение о прекращении наших военных действий будет принято позже»,— добавил господин Аракчи.

Почти через пять часов после твита министра иностранных дел Ирана со своим заявлением выступила и канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «В связи с достижением стратегических целей операции (начатой 13 июня операции "Народ как лев".— “Ъ”) и при полном согласовании с президентом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня»,— говорилось в заявлении канцелярии премьера. Однако израильские власти подчеркнули, что сохраняют за собой право «отвечать с максимальной решимостью на любое нарушение условий перемирия» со стороны противника.

Утром вторника, до того как режим прекращения огня начал действовать для иранской стороны, Тегеран попытался запустить около двадцати ракет по Израилю, сообщили в ЦАХАЛе. И не все из них удалось перехватить. Одна из ракет попала в жилой дом в районе населенного пункта Беэр-Шева, в результате чего погибли четверо израильтян.

Кроме того, согласно израильской версии, Исламская Республика произвела как минимум два залпа баллистическими ракетами в первые часы после начала «режима тишины» — в 7:06 и в 10:25 по израильскому времени. В Тегеране это отрицают. Но министр обороны еврейского государства Исраэль Кац почти сразу выступил с заявлением, что «иранский режим серьезно нарушил режим прекращения огня, объявленный президентом США, и запустил ракеты по Израилю». Глава военного ведомства пообещал в качестве возмездия инициировать «мощные удары по целям режима в самом центре Тегерана».

Пренебрежение посредническими усилиями США, однако, не понравилось Дональду Трампу. «Я недоволен тем, что Израиль начал сегодня утром из-за одной ракеты, которая была выпущена, возможно, по ошибке,— заявил американский лидер, покидая Белый дом, чтобы отправиться на саммит НАТО в Гаагу.— У нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, какого черта они творят».

Тем не менее полноценную акцию возмездия со стороны Израиля Трамп все-таки предотвратил. Как рассказали источники Axios, глава Белого дома срочно связался по телефону с израильским премьером, чтобы убедить его отменить дальнейшие удары по Тегерану во вторник. Однако господин Нетаньяху ответил, что полностью отменить план удара нельзя: Тегеран, по его словам, должен понести ответственность за нарушение «режима тишины». «В конце концов было решено (по итогам телефонного разговора.— “Ъ”) значительно сократить масштабы удара, отменить атаку по большому количеству целей и нанести удар только по одной радиолокационной станции за пределами Тегерана»,— проинформировал собеседник Axios.

Уже в среду, по мнению Дональда Трампа, на Ближнем Востоке должно воцариться «тотальное прекращение огня». «Если сионистский режим (руководство Израиля.— “Ъ”) не нарушит режим прекращения огня, Иран тоже не будет его нарушать»,— пообещал во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Как бы то ни было, в Иране считают, что война закончилась, и вечером в иранских городах началось празднование победы над Америкой и «сионистским образованием».

Нил Кербелов