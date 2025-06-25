Гросси: ядерные объекты Ирана серьезно повреждены в результате ударов США

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что ядерные объекты Ирана получили очень серьезные повреждения в результате ударов США. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

«Мы видим очень значимую степень повреждения на трех объектах. Натанз первым подвергся удару, очень серьезный ущерб в нем был нанесен одному из залов с центрифугами, где проводилось обогащение (урана). Даже его подземная часть была повреждена сначала косвенно, а потом напрямую»,— сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее телеканал CNN опубликовал ранние данные разведки, согласно которым, США не уничтожили ядерные объекты Ирана, а только отбросили программу республики на «несколько месяцев назад». В Белом доме с информацией не согласились, но подтвердили существование оценки.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане. При атаке использовались противобункерные бомбы. В Иране заявили, что серьезного ущерба не было. Сам президент Дональд Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.