Директор ЦРУ: ядерной программе Ирана был нанесен серьезный ущерб

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф заявил, что согласно «достоверным разведданным», ядерная программа Ирана серьезно пострадала от американских ударов. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

«Эти (разведданные — “Ъ”) включают в себя информацию из исторически надежного и точного источника/метода о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены, на их восстановление потребуются годы»,— сказано в заявлении.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения. Президент США Дональд Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.

После телеканал CNN опубликовал ранние разведданные, согласно которым американские удары не смогли полностью уничтожить ядерную программу Ирана. После публикации материала Дональд Трамп несколько раз назвал факты в нем «фейковыми», а также анонсировал пресс-конференцию с военными представителями. Встреча пройдет 26 июня в 8:00 по восточному времени.