Иран в фазе отрицания

Руководство Ирана официально заявило о своей победе в 12-дневной войне с Израилем. Несмотря на то что президент США Дональд Трамп, санкционировавший массированные американские удары по Исламской Республике в ночь на 22 июня, заявил о полном уничтожении ее ядерной инфраструктуры, американская военная разведка в этом сомневается. По ее предварительным данным, иранскую ядерную программу удалось отбросить назад лишь на несколько месяцев. Под вопросом остается и то, как война отразилась на политической системе в Иране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иранцы уверены, что дали сокрушительный отпор агрессору и под руководством верховного лидера Али Хаменеи одержали победу в войне с «сионистским режимом»

Фото: Ahmed Saad / Reuters Иранцы уверены, что дали сокрушительный отпор агрессору и под руководством верховного лидера Али Хаменеи одержали победу в войне с «сионистским режимом»

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил вечером 24 июня о победе в войне с Израилем. В его коммюнике говорится, что в ответ на израильскую операцию «Народ как лев» вооруженные силы Исламской Республики по распоряжению верховного лидера Али Хаменеи «дали сокрушительный ответ» на наступательные действия противника. «Богоданная победа нации» заставила противоположную сторону пожалеть о своих действиях, а также «признать поражение», отмечается в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

В свою очередь, президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан выступил с обращением, в котором говорится, что победа в 12-дневной войне даст возможность стране двигаться к «более светлому будущему». Однако оно, отметил глава исполнительной власти, будет зависеть в первую очередь от «укрепления единства» иранского народа.

В Тегеране пытаются развеять любое впечатление об уступках врагу.

Так, замминистра иностранных дел Исламской Республики Саид Хатибзаде пояснил, что его страна не заключала никаких письменных соглашений с Израилем. «Произошло прекращение агрессии со стороны сионистов»,— подчеркнул дипломат, добавив, что и Тегеран больше не будет наносить удары по еврейскому государству.

Сейчас Иран подсчитывает потери от американских и израильских ударов. Министр здравоохранения страны Мохаммад-Реза Зафарканди проинформировал, что с 13 июня погибло 606 граждан Исламской Республики. По подсчетам его ведомства, 95% из числа жертв погибли под завалами зданий, в то время как 5% скончались в медучреждениях.

МИД Ирана объявил, что готовится подать жалобу в ООН на США за массированную бомбардировку ядерных объектов, произошедшую в ночь на 22 июня. В Тегеране хотят, чтобы Вашингтон компенсировал материальный ущерб.

Иран не отрицает, что его ядерные объекты были «серьезно повреждены» американскими и израильскими бомбардировками.

Это противоречит предварительным оценкам Разведывательного управления Пентагона, свидетельствующим, что американские удары не поставили точку в истории с иранским атомом. «США отбросили их максимум на несколько месяцев назад»,— заявил источник канала CNN, знакомый с оценками разведки. Два других источника CNN пояснили, что иранские запасы высокообогащенного урана не были уничтожены полностью, потому что Тегерану удалось его вовремя перепрятать. А многие урановые центрифуги так и не были выведены из строя, указывают источники.

Отчеты Разведывательного управления Пентагона привели в ярость Белый дом, который объявил их фейком. «Когда вы смотрите сверху (имеется в виду со спутника.— “Ъ”), не забывайте, что пламя охватило все под землей, а также и все, что находится на земле,— заявил Дональд Трамп 25 июня на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя степень ущерба иранским ядерным объектам.— Если вы посмотрите на фото до и после, все, что находится наверху, сгорело дотла, деревья, абсолютно все. Думаю, это было полное уничтожение».

Американский лидер сравнил урон, нанесенный Ирану, с последствиями бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, однако пригрозил: при необходимости Вашингтон может повторить бомбардировки.

В Израиле, в свою очередь, пока не спешат делать окончательные выводы, какой удар был нанесен иранскому атому. «Израильские разведслужбы пока не пришли ни к какому выводу,— заявил источник издания Axios.— Но мы не думаем, что в операции был какой-то сбой, и у нас нет никаких признаков того, что противобункерные бомбы (американского производства.— “Ъ”) не сработали. Никто здесь (в Израиле.— “Ъ”) не испытывает разочарования».

При этом никто не отрицает, что в результате 12-дневной войны Иран существенно истощил свои арсеналы. В ходе конфликта Тегеран запустил по противнику свыше 550 баллистических ракет, свидетельствуют подсчеты израильтян. Кроме того, в ходе авиарейдов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) существенно ослабила иранские мощности по производству ракет.

Эксперты сейчас ожесточенно спорят, повлияла ли война на иранскую политическую систему. Как утверждают источники The Economist, конфликт привел к обратному эффекту: он усилил в Тегеране сторонников жесткой линии, которые заняли места военачальников и функционеров, ликвидированных ЦАХАЛом. С началом операции «Народ как лев» аятолла Хаменеи делегировал принятие решений новому совету, в котором доминируют члены Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — влиятельной военно-политической организации, отмечают собеседники журнала.

По другим утверждениям, израильские удары привели к расколу властных элит Ирана. Внутри иранского истеблишмента выделились группы влияния, которые уже в первые дни войны захотели сформировать альтернативный Хаменеи центр силы. Как утверждают иранские источники The Atlantic, некоторые политики в Тегеране начали продвигать идею создания организационного комитета, ключевой фигурой в котором мог бы стать экс-президент Хасан Роухани, представляющий реформаторский лагерь.

«Все знают, что дни Хаменеи сочтены. Даже если он останется у руля, у него не будет реальной власти»,— заявил собеседник The Atlantic.

Именно господин Роухани, по данным журнала Iran Wire, на пятый день войны с Израилем вышел на связь с некоторыми влиятельными представителями иранского духовенства и попытался убедить их в целесообразности предложений США и Израиля о мире и прекращении ядерных разработок. Тем самым господин Роухани хотел спасти «исламскую систему» от краха, отмечает Iran Wire.

Но, судя по всему, это не ускользнуло от внимания КСИР. Связанные с «ястребами» новостные платформы выступили с предупреждением, что некая группа людей пытается мобилизовать религиозных деятелей и призвать их к «форме капитуляции и компромисса».

За последние 12 дней иранские органы безопасности задержали свыше 700 человек по обвинению в связях с Израилем. Многих из них подозревают в работе на «Моссад» – хотя бы потому, что во время войны в Иране активно действовала израильская агентура, а удары беспилотников и ракет корректировались или даже осуществлялись с иранской территории. Не исключено, что начавшиеся репрессии могут затронуть и многих реформаторов, включая бывшего президента Ирана, мирные усилия которого в начале войны теперь диссонируют с официальной версией о победе.

Нил Кербелов