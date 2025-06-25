Конфликт Израиля и Ирана в цифрах

С началом боевых действий 13 июня, по данным Минздрава Ирана, в этой стране погибло не менее 600 человек, свыше 5 тыс. получили ранения. По оценке правозащитной организации Human Rights Activists News Agency, общее число погибших в Иране достигло 974 человек, из них 387 — гражданские лица.

Атаки Израиля затронули 26 из 31 иранской провинции, всего было нанесено более 1,1 тыс. ударов. Самая массовая атака пришлась на первый день конфликта, когда свыше 200 израильских истребителей F-35I Adir, F-15I Ra’am и F-16I Sufa нанесли 330 авиаударов по более чем 100 целям. За все время операции ВВС Израиля выполнили более 1 тыс. боевых вылетов и вывели из строя свыше 200 иранских ракетных установок. В результате точечных ударов были ликвидированы порядка 20 ученых-ядерщиков и высокопоставленных иранских офицеров, включая начальника Генштаба Мохаммада Багери и главу Корпуса стражей исламской революции Хосейна Салами.

По данным Тель-Авива, в результате иранских атак на территорию Израиля погибло не менее 25 человек, около 1,3 тыс. получили ранения, порядка 15 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. По израильским оценкам, Иран выпустил свыше 500 баллистических ракет и более 1 тыс. беспилотников. В Минобороны Израиля заявляли, что было перехвачено не менее 950 дронов, а также «большинство» ракет, при этом подтверждено поражение 40 объектов.

В Налоговое управление Израиля поступило 36,5 тыс. заявлений о нанесении ущерба, в том числе 29 тыс.— по поводу повреждения зданий и более 3 тыс.— транспортных средств. По оценке The Wall Street Journal, боевые действия обходились Израилю примерно в $200 млн в сутки. Израильская газета The Marker оценивает прямой экономический ущерб от иранских ракетных ударов в $1,3 млрд — это почти в два раза больше, чем за все время операции в секторе Газа (с октября 2023 года).

22 июня к боевым действиям присоединились США. Шесть стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit сбросили 12 противобункерных авиабомб GBU-57 по ядерному центру в Фордо, седьмой бомбардировщик поразил две цели на ядерном объекте в Натанзе. Кроме того, американские подводные лодки выпустили 30 крылатых ракет Tomahawk по объектам в Натанзе и Исфахане.