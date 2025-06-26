«Все президентство Трампа направлено на то, чтобы прославлять его как сильного человека»

Международная пресса обратила внимание на болезненную реакцию Дональда Трампа в связи с сообщениями американских СМИ о том, что удары по Ирану не смогли полностью уничтожить ядерную программу. Обозреватели пытаются понять, кто прав в этом споре и к каким последствиям может привести скандал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Утечка данных по Ирану: кто этот «неудачник невысокого ранга», который подставил Трампа?

Разведывательные агентства часто выпускают секретные отчеты, которые пересматриваются, когда появляется больше информации. Разногласия между различными разведывательными агентствами, которые могут не разделять одну и ту же точку зрения, также не являются чем-то необычным. Однако эта утечка стала ушатом холодной воды для триумфа, которого бы мог ожидать Трамп на саммите НАТО. Вместо этого ему пришлось отстаивать свое утверждение о том, что ядерные центры Ирана были «уничтожены» благодаря его вмешательству. Для Хегсета разглашение отчета стало последней в серии утечек, которые омрачили его пребывание в Пентагоне, в ведомстве, которое его бывший пресс-секретарь Джон Уллиот, ушедший в отставку в апреле, описал как переживающее под его руководством «полномасштабный крах».

Правда об успехе авиаударов США по Ирану лежит глубоко под землей

Бомбардировщики B-2 вернулись на американскую базу, но вопросы об успехе нанесенных ими авиаударов повисли в воздухе. Белый дом набросился на «СМИ с фейковыми новостями» за то, что они обнародовали содержание секретного отчета. Но успех военной операции стал битвой политических нарративов в Конгрессе. И это продлится дольше, чем 12-дневная война, потому что правда, в буквальном смысле этого слова, похоронена глубоко под землей.

Скандал с утечкой разведданных лишний раз говорит о запутанной ситуации с ударами по Ирану

Споры (о результатах ударов.— “Ъ”) указывают на более масштабную проблему, которая, вероятно, будет мучить аналитиков и экспертов американской разведки в течение многих месяцев, пока они пытаются определить полный масштаб ущерба, нанесенного ядерным объектам. Есть достаточно признаков того, что иранская программа понесла серьезный ущерб от бомбардировки B-2 и ударов крылатыми ракетами. Но реальная ситуация с иранской ядерной программой не будет ясна, если инспекторам не разрешат посетить объекты, подвергшиеся атакам, включая предполагаемые места, где может быть спрятан обогащенный уран и ядерное оборудование. Иран утверждает, что его программа преследует мирные цели.

Почему Трампу нужно, чтобы мир поверил в «уничтожение» ядерной программы Ирана

Есть две причины, по которым президент Дональд Трамп нуждается в том, чтобы мир поверил его непреклонным заявлениям об уничтожении ядерной программы Ирана. Во-первых, все его президентство направлено на то, чтобы прославлять его собственную личность сильного человека, подпитывая повествование о смелом, уникальном и непогрешимом лидерстве. Информация, которая противоречит мифу, не приветствуется. Во-вторых, любые доказательства того, что Иран сохраняет способность производить ядерное оружие или возобновить программу после дерзких бомбардировок США, поднимают неудобный вопрос: следует ли Соединенным Штатам снова прибегнуть к военным действиям, чтобы завершить начатое и ответить на любые будущие достижения Ирана новыми ударами? Это потенциально открыло бы многолетний период квазивойны с Ираном, к которому Трамп не имеет никакого аппетита; повысило бы риски более широкого конфликта и разозлило бы его сторонников.

Трамп ограничит доступ Конгресса после утечки доклада про удар по Ирану

Доклад — который указывал на то, что недавние удары США по Ирану не уничтожили критически важные элементы его ядерной программы, включая запасы обогащенного урана и инфраструктуру центрифуг — вызвал резкую реакцию высших чиновников. Президент Дональд Трамп публично отрицал такое освещение в медиа, обвиняя CNN и The New York Times в распространении ложной информации и искажении результата атак.

Сенсационная утечка из Пентагона: удары США по иранским ядерным объектам потерпели неудачу — уволит ли Трамп Пита Хегсета?

Хотя Белый дом признал наличие такой оценки, он подчеркивает, что не согласен с ней. Даже сам президент США, который на этой неделе был в Нидерландах, где принимал участие в саммите НАТО, немедленно отверг информацию CNN в своей соцсети Truth Social, написав, что это «один из самых успешных военных ударов в истории». Хегсет, который был на саммите вместе с Трампом, заявил, что эта оценка должна была содержаться в «совершенно секретном докладе; она была предварительной; у нее низкая точность», и добавил, что за утечкой стоят политические мотивы.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик