Генпрокуратура подала иск к госсекретарю Дагестана Магомедову

Заместитель генпрокурора РФ подал в Советский районный суд Махачкалы гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Дело принято к производству, следует из картотеки дел суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед-Султан Магомедов

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости Магомед-Султан Магомедов

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

В числе ответчиков помимо господина Магомедова названы его сын Магомед Магомедов, а также Савдат Магомедова, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова (у них совпадает отчество — Магомедсултановна). Также ответчиками выступают Маржанат Исмаилова, ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек». Подробности иска не разглашаются. Собеседование по нему запланировано на 10 июля.

25 июня Магомед-Султана Магомедова, некоторых его родственников и коллег по работе задержали в рамках расследования о незаконной приватизации. Ряд Telegram-каналов утверждает, что дело связано с приватизацией «Дагнефтепродукта». В московских квартирах родственников госсекретаря Дагестана прошли обыски.

Подробности — в материале «Ъ» «С госсекретаря спросили госсобственность».